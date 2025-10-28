Liga, le Barça bride Lamine Yamal

Le Barça a choisi la fermeté. Après une performance jugée décevante dans le Clasico perdu contre le Real Madrid, Lamine Yamal a été recadré par ses dirigeants. D’après les informations de l’émission espagnole El Chiringuito, le club aurait expressément demandé à son jeune attaquant d’annuler sa participation à un événement promotionnel prévu ce mardi avec un sponsor. Une consigne claire, immédiatement suivie d’effet par le joueur.

« La direction du Barça a demandé à Lamine Yamal de renoncer à cette sortie afin de se concentrer sur le football », précise l’émission, ajoutant que le principal intéressé « a accepté la demande ». Un geste d’apaisement, deux jours seulement après un Clasico difficile où le prodige n’a pas réussi à influencer le jeu offensif du Barça.