L’Olympique de Marseille traverse une zone de fortes turbulences. Résultats en berne, départs en cascade, climat pesant en interne : le club phocéen cherche un cap. L’arrivée annoncée de Frank McCourt ce mardi pourrait rebattre les cartes et relancer totalement le dossier Medhi Benatia.
Coup de tonnerre à l’OM : Medhi Benatia finalement réintégré dans ses fonctions ?
- AFP
Une crise sportive et institutionnelle qui s’enlise
L’élimination en Ligue des champions a laissé des traces. En Ligue 1, l’équipe peine à enchaîner. Les performances inquiètent. Le vestiaire semble touché. En coulisses, la situation se tend encore davantage. Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions. Puis Medhi Benatia a annoncé son intention de partir, même si le club ne formalise rien pour l’instant. Deux secousses successives. L’OM tangue.
Silencieux ces dernières semaines, le propriétaire américain sort de sa réserve. Selon La Provence et RMC Sport, il se rend à Marseille ce mardi afin de faire un point global sur la situation. Une source proche de l’actionnaire évoque une volonté claire : remettre de l’ordre et trancher.
- AFP
McCourt ne veut pas lâcher Benatia
La venue de McCourt alimente toutes les spéculations. Va-t-il conforter Pablo Longoria ? Va-t-il questionner sa gestion et son silence durant la tempête ? Les scénarios circulent.
Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo livre une lecture plus tranchée. Selon lui, le propriétaire ne souhaite pas entériner le départ de Benatia. Il avance même l’idée d’un retournement spectaculaire.
« Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. Si Benatia était encore là contre Strasbourg, c'est parce que McCourt l'a poussé. Je dis qu'un coup de théâtre n'est pas à exclure. McCourt sera mardi à Marseille pour régler ça », affirme l’éditorialiste.
Puis il insiste : « La seul chose dont il ne veut pas entendre parler c'est du départ de Benatia qui, pour lui, est dorénavant l'homme fort ». Des propos lourds de sens. Ils dessinent un possible revirement.
- AFP
Benatia président ? Une hypothèse crédible
Un autre scénario circule. Et il intrigue. En février 2021, Pablo Longoria succède à Jacques-Henri Eyraud après avoir occupé le poste de directeur sportif. L’histoire pourrait-elle se répéter ? Benatia à la présidence ? L’idée ne paraît plus farfelue. Certes, l’ancien défenseur marocain s’était montré réservé à l’idée d’endosser un tel rôle. Mais les circonstances évoluent vite dans le football.
Daniel Riolo nuance : « Après, le problème c'est que Benatia semblait réticent à l'idée d'être président un jour. Maintenant, si Frank McCourt lui demande et que dans la foulée son coach Habib Beye arrive et qu'il continue de bosser avec Balzaretti qui vient d'arriver ou que ses équipes sont toujours là... »
Le nom d’Habib Beye circule, même si la piste ne pèse plus depuis le départ du Marocain. Celui de Federico Balzaretti aussi. Une réorganisation interne complète n’est plus à exclure.
- AFP
Une fin de saison sous contrôle américain
À l’OM, tout reste ouvert. Les supporters attendent un signal fort. Les joueurs cherchent de la stabilité. Le club a besoin d’une direction claire.
Une certitude s’impose : Frank McCourt détient les clés. Sa visite ne ressemble pas à une simple formalité. Elle peut tout changer. Le maintien de Benatia, son éventuelle promotion, ou un soutien renforcé à Longoria… chaque option porte des conséquences majeures. Marseille retient son souffle. La réponse pourrait tomber rapidement.