Coup de tonnerre à l’OM : Medhi Benatia finalement réintégré dans ses fonctions ?

La venue de McCourt alimente toutes les spéculations. Va-t-il conforter Pablo Longoria ? Va-t-il questionner sa gestion et son silence durant la tempête ? Les scénarios circulent.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo livre une lecture plus tranchée. Selon lui, le propriétaire ne souhaite pas entériner le départ de Benatia. Il avance même l’idée d’un retournement spectaculaire.

« Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. Si Benatia était encore là contre Strasbourg, c'est parce que McCourt l'a poussé. Je dis qu'un coup de théâtre n'est pas à exclure. McCourt sera mardi à Marseille pour régler ça », affirme l’éditorialiste.

Puis il insiste : « La seul chose dont il ne veut pas entendre parler c'est du départ de Benatia qui, pour lui, est dorénavant l'homme fort ». Des propos lourds de sens. Ils dessinent un possible revirement.