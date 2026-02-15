Marseille : Benatia out, la piste Habib Beye fragilisée ?

Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux dimanche, Mehdi Benatia a officialisé sa démission de ses fonctions dirigeantes à l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur international marocain explique ne plus vouloir que sa présence « devienne une entrave ou un poids » pour l’organisation du club. Mehdi Benatia précise avoir mûri sa décision « après une longue réflexion », au lendemain de la lourde défaite 5-0 concédée face au Paris Saint-Germain, un revers qui a intensifié les critiques autour de la direction.

Ce départ intervient dans un climat déjà instable, marqué par la séparation récente avec Roberto De Zerbi. Le technicien italien ayant quitté le banc marseillais quelques jours auparavant, l’OM se retrouve sans entraîneur principal et sans l’un de ses hommes forts dans l’organigramme sportif. Dans ce contexte, Mehdi Benatia occupait un rôle central dans les réflexions stratégiques, notamment concernant la succession de Roberto De Zerbi.