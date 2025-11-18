Conflit Mbappé-PSG, le Real Madrid entre dans la danse

Le départ de Mbappé vers la capitale espagnole aurait pu clore son histoire avec Paris. Mais les tensions se poursuivent, encore plus bruyantes qu’au moment de son choix de quitter la Ligue 1. L’attaquant réclame 253 millions d’euros à son ancien clubhttps://www.goal.com/fr/listes/les-nouvelles-reclamations-lunaires-de-kylian-mbappe-au-psg/blt1c4e266d8e4eba37. Une somme vertigineuse expliquée par son entourage, qui l’associe à la « requalification de son contrat », à la « reconnaissance du harcèlement moral » qu’il estime avoir subi en 2024, ainsi qu’à des « rappels de salaires et de congés ».

L’affaire surprend par son ampleur, même si les observateurs savaient les relations entre Mbappé et Paris extrêmement fragiles depuis plusieurs mois. Le joueur se considère lésé, son clan assure qu’il n’a pas perçu une partie conséquente de ce qui lui revenait, et l’affaire a donc pris une tournure judiciaire inévitable.