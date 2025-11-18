Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne faiblit pas. Au contraire, il enfle au rythme des révélations, des attaques judiciaires et des montants démesurés avancés par chaque camp. Ce dossier, qui devait se refermer avec le départ du Français vers Madrid, s’étale désormais dans une bataille juridique où chacun veut avoir le dernier mot. Et dans l’ombre, le Real Madrid observe attentivement, puis intervient quand les demandes parisiennes franchissent un seuil que le club espagnol juge totalement insensé.
Conflit Mbappé-PSG, le Real Madrid entre dans la danse
Une rupture qui n’en finit plus
Le départ de Mbappé vers la capitale espagnole aurait pu clore son histoire avec Paris. Mais les tensions se poursuivent, encore plus bruyantes qu’au moment de son choix de quitter la Ligue 1. L’attaquant réclame 253 millions d’euros à son ancien clubhttps://www.goal.com/fr/listes/les-nouvelles-reclamations-lunaires-de-kylian-mbappe-au-psg/blt1c4e266d8e4eba37. Une somme vertigineuse expliquée par son entourage, qui l’associe à la « requalification de son contrat », à la « reconnaissance du harcèlement moral » qu’il estime avoir subi en 2024, ainsi qu’à des « rappels de salaires et de congés ».
L’affaire surprend par son ampleur, même si les observateurs savaient les relations entre Mbappé et Paris extrêmement fragiles depuis plusieurs mois. Le joueur se considère lésé, son clan assure qu’il n’a pas perçu une partie conséquente de ce qui lui revenait, et l’affaire a donc pris une tournure judiciaire inévitable.
- AFP
Le PSG contre-attaque à coups de centaines de millions
Du côté du club parisien, on refuse totalement la version présentée par le camp Mbappé. Le PSG réclame lui aussi un montant astronomique : 440 millions d’euros. La somme paraît folle, mais Me Renaud Semerdjian, avocat du club, la confirme sans détour : « C’est bien 440 millions que l’on demande ».
Paris a morcelé ce chiffre en plusieurs volets :
- 20 millions pour le « préjudice à l’image »,
- 60 millions pour la « mauvaise foi dans l’exécution d’un accord daté d’août 2023 »,
- 180 millions liés à la « dissimulation de cet accord »,
- et encore 180 millions pour la « perte de chance pour transférer le joueur ».
Le PSG ajoute même qu’un transfert vers Al-Hilal, envisagé à l’été 2023, aurait pu changer radicalement les finances du club. Pour Paris, ce sont autant de preuves que l’attitude de Mbappé a coûté une fortune.
Évidemment, l’entourage du joueur considère ces arguments comme irréalistes et parle de demandes « délirantes ».
- Getty Images Sport
Le Real Madrid ne digère pas les accusations parisiennes
De l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid suit ce feuilleton avec attention. Le club a tout intérêt à ce que son attaquant vive cette période sans perturbation majeure. Mais la prise de parole des avocats parisiens a déclenché une réaction immédiate chez les dirigeants madrilènes.
Selon Defensa Central, média très lié à la formation madrilène, la direction du Real Madrid se sent « insultée » par « l’hypocrisie du PSG ». Le club espagnol ne digère pas l’idée que Paris accuse Mbappé d’avoir empêché une vente à 180 millions d’euros. Pour Madrid, cette affirmation relève du contorsionnisme intellectuel.
Florentino Pérez a d’ailleurs fait passer un message clair : en 2021, il avait présenté une proposition de 200 millions d’euros pour recruter Mbappé, et le PSG n’avait jamais donné suite. Une manière subtile de rappeler que Paris aurait pu récolter une énorme somme bien avant. Une manière aussi de montrer que la version parisienne ne tient pas.
- AFP
Les trois camps se regardent, personne ne lâche
Pour Madrid, la stratégie du PSG repose avant tout sur la volonté de sauver son image. Le club francilien refuserait d’admettre la réalité d’un joueur parti libre après sept ans dans la capitale. Le Real estime que Paris cherche maintenant à renverser la situation en exigeant des montants irréalistes afin de déstabiliser Mbappé… et d’atteindre indirectement le club espagnol.
Le feuilleton est loin de s’éteindre. Les Prud’hommes devront trancher, mais d’ici là, chaque camp va affûter ses arguments. Une chose est sûre : cette affaire dépasse largement le simple cadre d’un départ libre. Et le football européen n’a pas fini d’en entendre parler.