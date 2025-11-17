Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a franchi un nouveau cap après leur passage très attendu devant le conseil de Prud’hommes. Derrière les portes du tribunal, l’affrontement juridique s’est transformé en bataille d’image, révélant une rupture profonde entre le club parisien et son ancien joueur. À l’issue de l’audition, le PSG a choisi de contre-attaquer frontalement, publiant un communiqué d’une rare agressivité.
Le PSG dézingue Kylian Mbappé après les Prud'hommes
Mbappé - PSG, un duel explosif devant les Prud’hommes
La journée d’audition a mis en lumière la gravité du conflit opposant Kylian Mbappé au PSG, chacun campant fermement sur ses positions. Le joueur réclame 253 millions d’euros, tandis que le PSG exige désormais 440 millions d’euros selon RMC Sport, preuve que la relation entre les deux parties a basculé dans une guerre totale. À la sortie du tribunal, aucun terrain d’entente : la décision sera rendue le 16 décembre, une date déjà cruciale pour l’avenir de Kylian Mbappé comme pour celui du PSG.
Immédiatement après l’audience, le PSG a publié un communiqué particulièrement virulent visant directement Kylian Mbappé. Le club a affirmé : « Le club souhaite rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable afin de permettre à toutes les parties d’avancer, conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. » Une entrée en matière qui annonce la fermeté de la position parisienne face aux attaques de l’ancien numéro 7.
Le PSG accuse Kylian Mbappé d’agissements préjudiciables
Le communiqué du PSG insiste sur une idée centrale : la mauvaise foi présumée de Kylian Mbappé. Le club poursuit ainsi : « Malgré ces efforts répétés, M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble. » Le PSG refuse toute accusation de harcèlement et rappelle qu’un accord tacite conclu entre les deux camps n’aurait pas été respecté par le joueur.
Le PSG va encore plus loin dans ses accusations, mettant en avant des éléments présentés au tribunal : « Devant le tribunal, le club a présenté des éléments démontrant que le joueur a agi de mauvaise foi, en dissimulant pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d’organiser un transfert. » Une charge lourde, qui s’inscrit dans la volonté du PSG de montrer que Kylian Mbappé aurait nui volontairement aux intérêts du club.
Une contestation qui coûte cher au club parisien
La tension monte d’un cran lorsque le communiqué aborde l’accord financier de 2023 : « Le joueur a ensuite remis en cause un accord conclu avec le club en août 2023, qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre, afin de préserver la stabilité financière du club après l’investissement exceptionnel consenti. » Selon le PSG, cette remise en cause aurait causé un préjudice majeur, que la direction insiste désormais pour faire reconnaître.
Le PSG résume ainsi la situation : « Cette dissimulation, combinée à la contestation de cet accord clair et documenté, a causé au Paris Saint-Germain un préjudice considérable que le club entend faire reconnaître devant les instances compétentes. » Dans cette bataille judiciaire, le club parisien cherche autant à défendre ses finances qu’à préserver son autorité institutionnelle, convaincu que Kylian Mbappé a franchi une ligne rouge.
Le PSG veut clore le dossier pour se concentrer sur le sportif
Malgré l’intensité du conflit, le PSG assure vouloir tourner la page et retrouver une forme de sérénité sportive. Le club conclut son communiqué par un message ferme : « Le Paris Saint-Germain continue de défendre ses droits avec rigueur. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters. » Un rappel clair que le PSG ne cèdera pas face aux demandes de Kylian Mbappé.
Le PSG met également en avant son excellente dynamique sportive actuelle : « Dans le même temps, le Paris Saint-Germain poursuit sur la lancée de la saison la plus réussie de son histoire, fondée sur la solidarité, le travail, l’esprit d’équipe et la primauté du club sur toute individualité. » Pendant que le PSG se prépare à recevoir Le Havre ce samedi, Kylian Mbappé pourrait retrouver les terrains dimanche avec le Real Madrid face à Elche, preuve que les deux destins ont définitivement divergé.