Le PSG dézingue Kylian Mbappé après les Prud'hommes

Le communiqué du PSG insiste sur une idée centrale : la mauvaise foi présumée de Kylian Mbappé. Le club poursuit ainsi : « Malgré ces efforts répétés, M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble. » Le PSG refuse toute accusation de harcèlement et rappelle qu’un accord tacite conclu entre les deux camps n’aurait pas été respecté par le joueur.

Le PSG va encore plus loin dans ses accusations, mettant en avant des éléments présentés au tribunal : « Devant le tribunal, le club a présenté des éléments démontrant que le joueur a agi de mauvaise foi, en dissimulant pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d’organiser un transfert. » Une charge lourde, qui s’inscrit dans la volonté du PSG de montrer que Kylian Mbappé aurait nui volontairement aux intérêts du club.