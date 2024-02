Cinq raisons pour lesquelles Jean-Louis Gasset va réussir à l’OM et faire mieux que ses prédecesseurs

Appelé à la rescousse du club phocéen, Jean-Louis Gasset a tout pour se démarquer de ses prédécesseurs. On vous dit pourquoi.

L’OM n’est pas un club comme les autres. On ne le dira jamais assez. Et pour ceux qui ont tendance à l’oublier, il n’y a qu’à jeter un œil sur le nombre de coaches qui se sont succédé à la barre technique de cette équipe depuis l’entame de la saison. Même Samuel Gigot, le capitaine de cette formation, a perdu le compte.

Il y en a eu quatre. Et le dernier en date, celui qui a été parachuté sur le banc à la suite d’un huitième match de suite sans victoire (contre Brest, dimanche dernier), c’est Jean-Louis Gasset. L’ancien adjoint de Laurent Blanc a été prié de remplacer en urgence Gennaro Gattuso et sauver ce qui peut encore l’être en cette saison qui semblait virer au cauchemar.

La tâche de l’ancien sélectionneur de la Cote d’Ivoire est loin d’être aisée. Mais, et selon ses propres dires, « le challenge est possible ». Autrement, il n’aurait pas accepté le défi. Et on a envie d’y croire avec lui. A dire vrai, il existerait même plusieurs bonnes raisons de penser que le technicien septuagénaire va faire mieux que ceux qui l’ont précédé dans cette mission durant la saison en cours.

Ce n’est donc pas une cause désespérée. Loin s’en faut. Les supporters olympiens peuvent même être résolument optimistes pour la suite. Bien sûr, il n’existe aucune garantie dans le football et les certitudes d’un jour peuvent être facilement balayées le lendemain, mais avec Gasset il y a tout de même quelques signes laissant présager un dénouement favorable pour une campagne jusqu’ici cahoteuse.