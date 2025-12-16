Barça - Affaire Negreira : le témoignage de Luis Enrique dévoilé !

Au cœur de l’affaire, une question centrale : l’existence de rapports d’arbitrage transmis au club et leur éventuelle utilisation sportive. Joan Laporta a confirmé que de tels documents avaient bien circulé au sein du département sportif. Pourtant, les deux entraîneurs assurent ne jamais y avoir eu accès.

Ernesto Valverde s’est montré catégorique. « Je ne les ai ni demandés ni reçus. Je n’y ai jamais eu accès car je ne les utilise pas dans le cadre de mon travail ». Même fermeté du côté de Luis Enrique, aujourd’hui entraîneur du PSG : « Pendant les six années où j'ai été entraîneur, personne ne m'a montré les rapports. Ni moi, ni aucun membre de mon staff ».