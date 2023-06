Caso Negreira : Le Barça innocenté ?

Le FC Barcelone fait l'objet d'une enquête du département anti-corruption de la police espagnole

La théorie de travail des autorités ibériques n'est pas que les Blaugrana ont payé Jose Maria Enriquez Negreira et son fils afin d'influencer les matchs de football.

Selon El Mundo (via Marca), qui a révélé l'affaire, la Guardia Civil soupçonne que les paiements étaient une forme d'obtention de pots-de-vin pour les dirigeants du FC Barcelone. Enriquez Negreira a reçu 7,3 millions d'euros sur une période de 17 ans, entre 2001 et 2018, et l'enquête s'est concentrée sur la destination de cet argent.

Les 7,3 millions d'euros ne semblent pas avoir été en possession de Negreira, du moins d'après ce qui a été découvert. La police sait également que Negreira a retiré de grandes quantités d'argent liquide des comptes payés par le FC Barcelone, et elle pense maintenant que cet argent est revenu aux directeurs du FC Barcelone.

Cette version contredit les récentes affirmations de l'ancien chef de la police, Jose Maria Villarejo, qui prétend que le Real Madrid était également impliqué dans le Caso Negreira, mais que l'affaire a été abandonnée par le gouvernement après qu'il a été envoyé pour espionner le conseil d'administration du FC Barcelone.

Tant que l'enquête ne sera pas terminée, il n'y aura guère de clarté sur cette affaire. Si la dernière version des événements est exacte, elle permettrait au moins au FC Barcelone d'échapper à des sanctions sportives, telles qu'une éventuelle interdiction de participer aux compétitions européennes par l'UEFA. Toutefois, cela pourrait également déclencher une enquête sur la direction du club, qui s'étend sur plus de 20 ans.