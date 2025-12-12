Scandale Negreira : Luis Enrique appelé à témoigner

Le FC Barcelone est actuellement accusé de corruption suite à la découverte de versements de 7 à 8 millions d'euros à des sociétés liées à l'ancien vice-président de la Commission des arbitres (CTA), José María Enriquez Negreira.

Ces versements se sont échelonnés sur 17 ans, entre 2001 et 2018, et les autorités chargées de l'enquête affirment qu'aucune explication satisfaisante ne leur est fournie. Le FC Barcelone clame son innocence, affirmant que cet argent était destiné à rémunérer des prestations de conseil en matière d'arbitrage.

Les anciens entraîneurs du FC Barcelone, Luis Enrique et Ernesto Valverde, appelés à la barre

Les anciens entraîneurs du FC Barcelone, Luis Enrique et Ernesto Valverde, témoigneront vendredi à Madrid dans le cadre de cette affaire, comme l'indique MD. Le parquet les interrogera en tant que témoins. L'entraîneur de l'Athletic Club a précédemment déclaré n'avoir eu aucune connaissance des rapports produits par Negreira durant son mandat.

Alors que les anciens présidents du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ont été inculpés et font face à des accusations de corruption, l'actuel président, Joan Laporta, a échappé à un procès dans cette affaire. Son premier mandat s'est achevé en 2010, la prescription étant acquise. M. Laporta, qui a défendu avec véhémence l'innocence du FC Barcelone tout au long de la procédure, sera également appelé à témoigner et comparaîtra devant le tribunal vendredi. MM. Bartomeu et Rosell ont témoigné en septembre, après avoir été interrogés par la défense.

L'affaire Negreira a ébranlé les fondements du football espagnol et, quel que soit le verdict, ses répercussions seront considérables. Récemment, elle est devenue le point névralgique des relations de plus en plus tendues entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les Merengues étant partie plaignante.