"De la corruption sportive", grosse accusation sur le Barça !

Le président de la Liga, Javier Tebas, n'a jamais hésité à critiquer publiquement Barcelone ou le Real Madrid, et il l'a fait à nouveau

Tebas a été l'un des plus fervents détracteurs de la Super Ligue européenne, soutenue par les deux clubs. Il a condamné à chaque occasion le projet de compétition, et selon Sport, il l'a réitéré. Il s'en est pris cette fois au président du Real Madrid, Florentino Perez, tout en expliquant pourquoi le tournoi serait préjudiciable à la Liga.

La Super Ligue est une initiative d'A22. En réalité, ce n'est pas le Real Madrid qui en est à l'origine, mais Florentino Pérez, son président. C'est lui qui la dirige. La CJUE a rendu un arrêt condamnant l'UEFA et la FIFA pour position dominante, mais il convient de l'analyser attentivement. Cela marque un avant et un après pour le football professionnel.

« En Europe, il y a plus de 40 ligues professionnelles, plus de 75 140 salariés, plus de 68 000 joueurs et 20 milliards de revenus audiovisuels distribués, et tout cela est menacé. Si la Super Ligue était mise en place en Espagne, nous gagnerions 1,16 milliard d'euros de moins, soit 32 %. »

Tebas s'est également exprimé sur l'affaire Negreira, passée sous silence dans les médias ces derniers mois, mais toujours sous enquête des autorités compétentes. Le président de la Liga estime que Barcelone est coupable de malversations.

« Nous sommes présents et nous irons jusqu'au bout. À mon avis, il y a corruption sportive. Je l'ai déjà dit. Les arbitres n'ont pas été achetés, mais s'ils ont tenté d'influencer leur promotion, c'est de la corruption.

Depuis l'éclatement de l'affaire Negreira il y a plus de deux ans, Barcelone maintient n'avoir commis aucune faute dans cette affaire. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore statué sur la justesse de cette position.