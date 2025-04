Arsenal-PSG : Pourquoi tout se jouera dans la bataille du milieu (surtout sans Partey)

Jeu sur les ailes, dribbles dévastateurs : le PSG impressionne devant, mais doit sa métamorphose à son milieu.

Il ne restait que cinq petites minutes à jouer dans le temps réglementaire au stade Santiago Bernabeu lorsque le milieu de terrain d'Arsenal, Thomas Partey, a commis l'irréparable. Un geste stupide : pousser violemment son homologue du Real Madrid, Dani Ceballos, au sol, juste sous les yeux de l'arbitre français, M. François Letexier. Le carton jaune brandi dans la foulée était la seule issue possible, et la colère froide de Declan Rice envers son coéquipier en disait long. Se faire suspendre aussi bêtement pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions relevait de l'impardonnable.

Car Thomas Partey, qui avait été absolument immense et impérial lors de l'élimination sans appel du grand Real Madrid en quart de finale, aurait été un atout crucial pour Arsenal quel que soit l'adversaire dans ce dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais son absence, ce mardi soir à l'Emirates Stadium risque d'être particulièrement criante et ô combien préjudiciable pour les Londoniens. En effet, les Gunners s'apprêtent à défier le Paris Saint-Germain. Une équipe qui, selon de nombreux observateurs, peut se targuer de posséder, et de loin, le meilleur milieu de terrain de la compétition cette année.