Le PSG défiait Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions avec l'obligation de gagner. Et les Parisiens se sont imposés !

Paris, relégué à une longueur de la zone des barrages, se retrouvait dos au mur à deux journées de la fin de la phase de Ligue de la C1après deux revers concédés lors de ses trois dernières sorties en C1 (1 victoire). Un succès était donc désormais impératif pour le PSG.

A la pause, un constat s'imposait. Le PSG répondait présent dans ce duel face à City et pouvait même nourrir des regrets au sortir d'une première période globalement maitrisée et marquée par les occasions franches de Doué, Neves et le but d'Hakimi refusé pour hors-jeu. Les Skyblues privilégiaient les contres, à l'image de Savinho et De Bruyne.

Mais en début de seconde période, City était sauvé par Jack Grealish, dont la demi-volée précise du droit se révélait imparable. Trois minutes plus tard, Haaland doublait la mise après un bon travail signé Grealish. Quelques instants après Dembélé redonnait espoir à Paris d'une frappe rasante. Le PSG ne lâchait rien et Barcola ramenait les deux équipes à égalité à l'heure de jeu.

Mais à dix minutes du terme, un coup franc de Vitinha permettait à Neves de placer une tête piquée rageuse qui ne laissait aucune chance à Éderson ! 3-2, score final et quelle performance du PSG !