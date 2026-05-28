La préférence affichée par Tuchel pour le milieu de terrain de Brentford, Henderson, 35 ans, au détriment du jeune talent de Crystal Palace, a provoqué un vif débat dans les médias. Interrogé sur TNT Sports, Hoddle a remis en question la logique tactique de ce choix et a déclaré : « J'ai été un peu surpris, oui.

À mon avis, il est plus à l’aise dans un milieu à trois, car il n’est pas très rapide sur le terrain, ce qui peut être un handicap. Mais j’adore sa vision du jeu et ses passes. Il est capable de délivrer des ballons décisifs, ces passes qui éliminent toute la défense d’un seul coup. Je ne suis pas sûr que l’Angleterre dispose de beaucoup de joueurs en position reculée capables de le faire de manière constante. J’ai donc été surpris de voir qu’il ne faisait pas partie du groupe. »

Il a ajouté : « Je comprends pourquoi le sélectionneur a choisi Jordan Henderson, mais si vous voulez qu’il fasse ce genre de travail, engagez-le comme entraîneur. Il y avait une place pour Adam Wharton. Il était d’une autre classe ce soir, il a été l’un des joueurs qui a joué son jeu habituel de la première à la dernière minute.

Il s’est rapidement mis dans le match, a récupéré des ballons, distribué des passes et créé des occasions. Crystal Palace n’était pas dans un grand soir, mais il a accompli son travail avec constance, semaine après semaine. Chapeau bas : ne pas figurer dans l’avion pour la Coupe du monde est un coup dur, mais il termine la saison en beauté. »