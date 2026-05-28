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« Qu'il vienne donc entraîner notre équipe ! » - Glenn Hoddle, visiblement furieux, critique sévèrement Thomas Tuchel pour avoir choisi Jordan Henderson plutôt que le héros de Crystal Palace, Adam Wharton, dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde
Un expert dénonce l'exclusion d'un joueur du tournoi
Hoddle a vivement critiqué le choix de Tuchel d’écarter Wharton de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, alors que le milieu de terrain venait de jouer un rôle déterminant dans la conquête du premier trophée européen de Crystal Palace. L’absence du meneur de jeu de 22 ans chez les Three Lions a suscité la polémique, alors qu’il venait de réaliser une saison exceptionnelle à Selhurst Park. Wharton a ensuite livré une performance magistrale à Leipzig, aidant l’équipe d’Oliver Glasner à battre le Rayo Vallecano 1-0 pour remporter le titre de la Ligue Europa Conférence et décrocher une place en Ligue Europa pour la saison prochaine.
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Hoddle remet en question la sélection des vétérans
La préférence affichée par Tuchel pour le milieu de terrain de Brentford, Henderson, 35 ans, au détriment du jeune talent de Crystal Palace, a provoqué un vif débat dans les médias. Interrogé sur TNT Sports, Hoddle a remis en question la logique tactique de ce choix et a déclaré : « J'ai été un peu surpris, oui.
À mon avis, il est plus à l’aise dans un milieu à trois, car il n’est pas très rapide sur le terrain, ce qui peut être un handicap. Mais j’adore sa vision du jeu et ses passes. Il est capable de délivrer des ballons décisifs, ces passes qui éliminent toute la défense d’un seul coup. Je ne suis pas sûr que l’Angleterre dispose de beaucoup de joueurs en position reculée capables de le faire de manière constante. J’ai donc été surpris de voir qu’il ne faisait pas partie du groupe. »
Il a ajouté : « Je comprends pourquoi le sélectionneur a choisi Jordan Henderson, mais si vous voulez qu’il fasse ce genre de travail, engagez-le comme entraîneur. Il y avait une place pour Adam Wharton. Il était d’une autre classe ce soir, il a été l’un des joueurs qui a joué son jeu habituel de la première à la dernière minute.
Il s’est rapidement mis dans le match, a récupéré des ballons, distribué des passes et créé des occasions. Crystal Palace n’était pas dans un grand soir, mais il a accompli son travail avec constance, semaine après semaine. Chapeau bas : ne pas figurer dans l’avion pour la Coupe du monde est un coup dur, mais il termine la saison en beauté. »
Un ancien coéquipier valide son parcours international
L’ancien arrière de Crystal Palace, Joel Ward, a fait écho aux propos de Hoddle, soulignant que l’international, qui compte quatre sélections, possède les qualités techniques nécessaires pour s’imposer au plus haut niveau. Tuchel a finalement opté pour un milieu de terrain composé de Declan Rice, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze et Kobbie Mainoo, en plus de Henderson.
Évoquant les qualités uniques de Wharton, Ward a déclaré au Sun : « Adam possède assurément suffisamment de qualités et de capacités pour faire partie de l’équipe. Ce qu’il apporte à l’équipe, sa façon de jouer et son intelligence… Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement et s’en sortirait très bien.
La concurrence est très rude dans ce groupe, il y aura forcément de la déception, mais avoir frôlé la sélection ne fera que renforcer sa motivation. Je suis convaincu qu’il connaîtra une carrière internationale riche sous le maillot de l’Angleterre.
« Sur le terrain, il voit le jeu autrement. Sa capacité à percer les lignes, à éliminer ses adversaires et à délivrer des passes décisives, sans jamais hésiter, fait sa différence. »
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Le milieu de terrain aborde une intersaison décisive
Malgré cette déception sur la scène internationale, Wharton doit faire face à une période de transition au niveau national cet été, suite au départ de Glasner. Le club londonien doit procéder à une nomination cruciale à la tête de l’équipe tout en s’efforçant de conserver ses principales stars avant une campagne exigeante en Ligue Europa. N’ayant pas été retenu dans la sélection finale, l’ancien produit du centre de formation de Blackburn va profiter d’une pause estivale prolongée avant de revenir pour mener l’ambitieuse campagne européenne de Crystal Palace la saison prochaine.