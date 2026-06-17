Mercredi, l'Ajax prendra part au tirage au sort du deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences. Un tirage préliminaire s'est déroulé plus tôt dans la journée, réduisant à sept le nombre d'adversaires potentiels.

Le club le plus titré des Pays-Bas doit franchir trois tours à élimination directe pour atteindre la phase de groupes.

Vers 15 h, le club ajacide connaîtra son premier adversaire. Grâce au tirage préliminaire, la liste des opposants potentiels s’est déjà considérablement réduite.

Tête de série, le club ajacide affrontera nécessairement un club non classé.

À l’issue du tirage préliminaire, cinq adversaires potentiels subsistent : le vainqueur de Vikingur-Stjarnan, GAIS, le perdant de FK Vojvodina-Ferencváros, Shelbourne FC ou KF Dukagjini.

Shelbourne compte dans ses rangs le gardien originaire de Gouda Wessel Speel, tandis que Stjarnan aligne l’ancien Ajacide Damil Dankerlui et que Ferencváros peut compter sur Elton Acolatse.

L’Ajax entamera sa campagne européenne le 23 juillet, date du deuxième tour préliminaire, suivi exactement une semaine plus tard par le match retour.