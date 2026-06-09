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L'ancien président de l'UEFA Michel Platini a déposé une plainte pénale contre le président de la FIFA Gianni Infantino
Platini engage une action en justice suite aux retombées de l'affaire de 2015
Selon un communiqué transmis à l'AFP, Michel Platini a déposé une plainte pénale à Paris visant notamment Gianni Infantino. Le texte évoque des faits de trafic d'influence et de diffusion de fausses accusations liés aux circonstances ayant entraîné la chute de l'ancien capitaine des Bleus en 2015. L'ex-président de l'UEFA cite également dans sa plainte l'ancien directeur juridique de la FIFA, Marco Villiger, ainsi que l'ex-président de la commission d'audit et de conformité, Domenico Scala.
L’ancien président de l’UEFA entend ainsi faire la lumière sur ce qu’il considère comme des manœuvres destinées à entraver son accession à la tête de la FIFA. Ce nouveau rebondissement judiciaire prolonge un contentieux qui remonte aux circonstances ayant brisé ses ambitions de succéder à Sepp Blatter à la direction du football mondial.
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Platini réclame des comptes concernant les faits qui lui sont reprochés
Son équipe juridique affirme qu’elle entend prouver l’existence d’une manœuvre orchestrée pour ternir sa réputation et lui barrer la route de la présidence de la FIFA. Outre la plainte pénale déjà déposée en France, l’ancien international prépare une action civile contre l’instance mondiale afin d’obtenir réparation pour les préjudices qu’il dit avoir subis à la suite de l’enquête éthique.
L’ancien international français estime avoir été victime d’une campagne de dénigrement qui a bouleversé la gouvernance du football. À travers cette nouvelle procédure, Platini entend laver son nom et identifier ceux qu’il tient pour responsables de son éviction des instances du ballon rond.
Un différend dont les racines remontent à l’enquête sur les paiements de 2015
L’affaire prend racine en 2011, lorsque Sepp Blatter, alors président de la FIFA, autorise un versement de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini, censé rémunérer des prestations de conseil fournies entre 1998 et 2002. Le délai inhabituel entre les services et le paiement alerte rapidement les enquêteurs.
Lorsque les détails de la transaction ont été rendus publics en 2015, Platini et Blatter ont écopé de longues suspensions les éloignant de toute activité footballistique. À l’époque, le Français, alors grand favori pour succéder à Blatter à la tête de la FIFA, a dû renoncer à sa candidature. Ce retrait a ouvert la voie à Gianni Infantino, alors secrétaire général de l’UEFA, qui a été élu président de la FIFA en février 2016. Infantino a depuis été réélu deux fois sans opposition.
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De nouvelles batailles juridiques pourraient raviver d’anciennes controverses.
La plainte pénale déposée par Platini et l’action civile qu’il envisage devraient maintenir sous les feux des projecteurs l’un des plus grands conflits de gouvernance que le football ait connus. Ces procédures pourraient raviver l’attention sur les événements liés à l’enquête de 2015 et à la succession à la présidence de la FIFA qui a suivi.