L'ancien président de l'UEFA Michel Platini a déposé une plainte pénale contre le président de la FIFA Gianni Infantino

Selon un communiqué transmis à l'AFP, Michel Platini a déposé une plainte pénale à Paris visant notamment Gianni Infantino. Le texte évoque des faits de trafic d'influence et de diffusion de fausses accusations liés aux circonstances ayant entraîné la chute de l'ancien capitaine des Bleus en 2015. L'ex-président de l'UEFA cite également dans sa plainte l'ancien directeur juridique de la FIFA, Marco Villiger, ainsi que l'ex-président de la commission d'audit et de conformité, Domenico Scala.

L’ancien président de l’UEFA entend ainsi faire la lumière sur ce qu’il considère comme des manœuvres destinées à entraver son accession à la tête de la FIFA. Ce nouveau rebondissement judiciaire prolonge un contentieux qui remonte aux circonstances ayant brisé ses ambitions de succéder à Sepp Blatter à la direction du football mondial.