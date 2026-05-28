Adam Wharton « ne va pas rester là à pleurer » après avoir été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde ; la star de Crystal Palace lève le voile sur l'appel de Thomas Tuchel

Wharton a été écarté lorsque Tuchel a officialisé la liste définitive pour le tournoi nord-américain. L’ancien milieu des Blackburn Rovers s’est révélé à Crystal Palace, où il a été l’un des grands artisans du triomphe en Ligue Europa Conférence. Ses performances en championnat n’ont toutefois pas suffi pour convaincre le sélectionneur des Three Lions, qui a opté pour des joueurs plus expérimentés au milieu de terrain.

Revenant sur cette décision après la victoire historique de Palace en finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano à Leipzig, Wharton a fait preuve d’une maturité bien supérieure à son âge. « Ça fait partie du football. Je n’avais aucune garantie d’y aller. Je le savais », a déclaré Wharton lors d’une conférence de presse.