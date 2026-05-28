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Adam Wharton « ne va pas rester là à pleurer » après avoir été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde ; la star de Crystal Palace lève le voile sur l'appel de Thomas Tuchel
Wharton réagit au camouflet de Tuchel
Wharton a été écarté lorsque Tuchel a officialisé la liste définitive pour le tournoi nord-américain. L’ancien milieu des Blackburn Rovers s’est révélé à Crystal Palace, où il a été l’un des grands artisans du triomphe en Ligue Europa Conférence. Ses performances en championnat n’ont toutefois pas suffi pour convaincre le sélectionneur des Three Lions, qui a opté pour des joueurs plus expérimentés au milieu de terrain.
Revenant sur cette décision après la victoire historique de Palace en finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano à Leipzig, Wharton a fait preuve d’une maturité bien supérieure à son âge. « Ça fait partie du football. Je n’avais aucune garantie d’y aller. Je le savais », a déclaré Wharton lors d’une conférence de presse.
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L'appel téléphonique du sélectionneur de l'Angleterre
La star de Palace a révélé avoir reçu un appel direct du sélectionneur national. Dans un échange professionnel, Tuchel a pris le soin de prévenir personnellement le jeune joueur, expliquant que la sélection s’était jouée « au couteau » jusqu’à la dernière minute.
Wharton a résumé l’échange : « Quand il m’a appelé, il m’a juste dit que je n’étais pas pris. C’était très serré jusqu’au bout. Mais bon, comme je l’ai dit, c’est le foot. Je ne vais pas m’apitoyer. J’avais encore deux matchs à jouer avec Palace. Ce soir, c’est un match énorme, mais je ne m’attarde pas là-dessus. Ce n’est pas la fin du monde. Je suis encore jeune.»
La gloire européenne agit comme un véritable bol d’air
Si Wharton ressentait encore une pointe de déception après avoir été écarté de la sélection anglaise, cela ne s’est pas vu sur la pelouse de la Red Bull Arena. Bien que sa participation à la finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano ait été remise en question en raison d’une blessure, le milieu de terrain a livré une prestation digne du titre d’homme du match, permettant à Crystal Palace de décrocher son tout premier trophée européen.
C’est suite à une puissante percée et à une frappe du milieu que Jean-Philippe Mateta a pu marquer le but de la victoire, permettant ainsi aux Eagles d’entrer dans l’histoire du football allemand. Sa capacité à dicter le rythme du match a rappelé à point nommé son talent, même si cela n’a pas suffi à convaincre Tuchel pour ce cycle de tournois particulier.
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Tourner résolument le regard vers l’avenir
Pendant que ses coéquipiers se préparent pour la scène internationale, Wharton va profiter de la trêve pour recharger ses batteries. Le milieu de terrain a confirmé avoir déjà des projets pour l’intersaison, tout en restant convaincu que son heure sous le maillot blanc de l’Angleterre viendra, au vu de son ascension fulgurante au cours des 18 derniers mois.
« J’espère prendre part à d’autres tournois et à d’autres Coupes du monde. Mais pour l’instant, je me concentrais sur Palace, sur le fait de venir ici et de gagner, ce que nous avons fait », a-t-il ajouté. « Je suis satisfait de cela et j’ai déjà réservé quelques destinations pour me ressourcer ; je vais simplement profiter de mon été et de cette soirée. »