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« Ça gâche ma fête ! » : Adam Wharton, déçu du report des célébrations de Crystal Palace, n’avait qu’une envie, « se mettre à la bière » après le succès en Ligue Europa Conférence
Le milieu de terrain devra patienter avant de passer son test.
Wharton a dû temporairement interrompre ses célébrations après la rencontre à Leipzig, ayant été sélectionné pour un contrôle antidopage aléatoire de l’UEFA. Crystal Palace a décroché son premier trophée européen en battant le club de Liga Rayo Vallecano 1-0 à la Red Bull Arena, grâce à un but décisif inscrit en seconde période par Jean-Philippe Mateta. Ayant manqué la victoire en FA Cup la saison précédente en raison d’une blessure, le jeune meneur de jeu était impatient de rejoindre ses coéquipiers avant d’être retenu par les officiels.
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Wharton déplore que la rencontre ait été gâchée
Au moment d’aborder les tâches administratives d’après-match, Wharton a fait part de sentiments partagés et est revenu sur la rencontre ainsi que sur ses projets immédiats. Après le coup de sifflet final, il a déclaré : « J’ai manqué les célébrations de la FA Cup l’an dernier, alors je compte bien me rattraper cette fois-ci. Les mots me manquent pour décrire ce sentiment, mais on mesure ce que cette victoire représente pour les supporters. C’est incroyable.
Nous savions qu’ils seraient difficiles à déstabiliser, c’est une équipe très bien rodée. Ils travaillent dur et sont très intenses, c’est l’une des équipes les plus intenses de la Liga. Le match a été prudent en début de rencontre, mais nous nous sommes mis dans le rythme, avons trouvé des espaces et les avons exploités. On aurait dû marquer un deuxième but pour se faciliter la tâche, à nous comme à nos supporters, mais l’essentiel est fait : c’est une superbe performance. »
Interrogé sur la façon dont les Eagles comptent fêter leur succès continental historique, le milieu de terrain a répondu : « Ça va être une grande fête. Comme je l’ai dit, j’ai raté la FA Cup l’année dernière, donc j’ai deux célébrations à rattraper. Je suis malheureusement sous contrôle antidopage, ce qui gâche un peu ma fête, mais j’espère pouvoir en finir rapidement et passer aux bières et à l’alcool. »
Le meneur de jeu rend hommage à son entraîneur sortant
Ce triomphe continental a offert un adieu parfait à l’entraîneur Oliver Glasner, qui a bouclé son mandat historique par un troisième titre. Wharton, récemment écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, a joué un rôle clé dans le but de la victoire en voyant son tir initial repoussé directement dans les pieds de Mateta.
Saluant le technicien partant, Wharton a ajouté : « La différence qu’il a faite est incroyable. Trois trophées, les trois premiers de l’histoire du club, et maintenant le premier trophée européen. Il doit être l’un des meilleurs entraîneurs que Crystal Palace ait jamais eus. Il a fait une énorme différence. »
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Les Eagles entament une transition sur le banc
Au terme d’une saison épuisante marquée par 60 matches toutes compétitions confondues, Crystal Palace entame une profonde restructuration, privé de Glasner à la barre. Ce succès continental historique offre au club londonien un billet direct pour la phase de groupes de la Ligue Europa, effaçant en partie le souvenir d’un exercice national chaotique conclu à la 15e place de la Premier League. La direction doit désormais agir vite lors du mercato estival pour trouver un successeur capable de capitaliser sur cette dynamique européenne.