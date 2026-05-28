« Ça gâche ma fête ! » : Adam Wharton, déçu du report des célébrations de Crystal Palace, n’avait qu’une envie, « se mettre à la bière » après le succès en Ligue Europa Conférence

Au moment d’aborder les tâches administratives d’après-match, Wharton a fait part de sentiments partagés et est revenu sur la rencontre ainsi que sur ses projets immédiats. Après le coup de sifflet final, il a déclaré : « J’ai manqué les célébrations de la FA Cup l’an dernier, alors je compte bien me rattraper cette fois-ci. Les mots me manquent pour décrire ce sentiment, mais on mesure ce que cette victoire représente pour les supporters. C’est incroyable.

Nous savions qu’ils seraient difficiles à déstabiliser, c’est une équipe très bien rodée. Ils travaillent dur et sont très intenses, c’est l’une des équipes les plus intenses de la Liga. Le match a été prudent en début de rencontre, mais nous nous sommes mis dans le rythme, avons trouvé des espaces et les avons exploités. On aurait dû marquer un deuxième but pour se faciliter la tâche, à nous comme à nos supporters, mais l’essentiel est fait : c’est une superbe performance. »

Interrogé sur la façon dont les Eagles comptent fêter leur succès continental historique, le milieu de terrain a répondu : « Ça va être une grande fête. Comme je l’ai dit, j’ai raté la FA Cup l’année dernière, donc j’ai deux célébrations à rattraper. Je suis malheureusement sous contrôle antidopage, ce qui gâche un peu ma fête, mais j’espère pouvoir en finir rapidement et passer aux bières et à l’alcool. »