L'ancien entraîneur de Lens, Pierre Sage, s'est engagé pour trois saisons avec Crystal Palace afin de succéder à Oliver Glasner

Crystal Palace a finalisé un accord avec l’ancien entraîneur de Lens, Sage, pour qu’il devienne le nouveau manager du club. Selon The Athletic, le technicien de 47 ans s’est engagé pour trois ans auprès du club londonien, qui s’apprête à tourner la page d’une ère faste sous Glasner.

Le technicien français a déjà obtenu son permis de travail et prendra ses fonctions le 6 juillet, un calendrier lui permettant de s’installer dans le sud de Londres avant le retour du groupe professionnel pour le début de la préparation estivale, fixé au 10 juillet. Fort d’un parcours varié, où il a exercé comme directeur technique et recruteur, Sage s’apprête désormais à mettre son sens tactique à l’épreuve en Premier League.



