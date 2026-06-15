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L'ancien entraîneur de Lens, Pierre Sage, s'est engagé pour trois saisons avec Crystal Palace afin de succéder à Oliver Glasner
Une nouvelle ère s'ouvre à Selhurst Park
Crystal Palace a finalisé un accord avec l’ancien entraîneur de Lens, Sage, pour qu’il devienne le nouveau manager du club. Selon The Athletic, le technicien de 47 ans s’est engagé pour trois ans auprès du club londonien, qui s’apprête à tourner la page d’une ère faste sous Glasner.
Le technicien français a déjà obtenu son permis de travail et prendra ses fonctions le 6 juillet, un calendrier lui permettant de s’installer dans le sud de Londres avant le retour du groupe professionnel pour le début de la préparation estivale, fixé au 10 juillet. Fort d’un parcours varié, où il a exercé comme directeur technique et recruteur, Sage s’apprête désormais à mettre son sens tactique à l’épreuve en Premier League.
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Remplacer un champion en titre
Sage arrive à Selhurst Park pour succéder à Glasner, parti après un mandat couronné de succès, dont la victoire en Ligue Europa Conférence. Le club, encore porté par ses récents exploits européens et la perspective de disputer l’Europa League la saison prochaine, bénéficie de bases solides.
Si le départ de Glasner clôt une ère couronnée de succès, dont un triomphe en FA Cup en 2025, la venue de Sage doit garantir la continuité tout en insufflant de nouvelles idées tactiques. Il sera épaulé par son adjoint à Lens, Jamal Alioui, tandis que les entraîneurs actuels, Paddy McCarthy et Andy Quy, demeureront au sein du staff de l’équipe première pour assurer une transition en douceur auprès des joueurs.
Une progression historique en France
La cote de ce technicien de 47 ans a grimpé en flèche grâce à son impressionnant travail en Ligue 1. Avant son passage à Lens, l’expérience de Sage en tant qu’entraîneur principal se limitait à un mandat d’un an à Lyon, entre 2024 et 2025. C’est toutefois son arrivée à Lens à l’été 2025 qui a véritablement attiré l’attention des recruteurs de Premier League.
Pendant son passage à Lens, Sage a mené le club à une superbe deuxième place en Ligue 1, terminant à seulement six points du Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre. Plus impressionnant encore, il a conduit l’équipe française à son tout premier titre de Coupe de France, en battant Nice en finale, gravant ainsi son nom dans les annales du club avant de partir pour l’Angleterre.
- AFP
Réaliser son rêve de Premier League
L’arrivée de Sage à Crystal Palace concrétise une ambition de longue date. Dans une interview accordée à The Athletic en avril 2025, le technicien français avait exprimé son désir d’entraîner en Premier League, qu’il considère comme un « rêve » et le « meilleur pays » pour le football, saluant au passage la qualité globale du championnat.
Malgré les départs récents de joueurs clés comme Eberechi Eze et Marc Guehi, la direction de Palace estime que Sage possède le profil idéal pour diriger un effectif capable de briguer des titres. Fort d’un contrat de trois ans, le nouveau manager disposera du temps nécessaire pour appliquer sa philosophie et mener les Eagles dans leur prochaine campagne en Ligue Europa.