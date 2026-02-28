Qui est Dembo Sylla, le prodige de Red Star qui affole la Ligue 1 ?

Arrivé l’été dernier en prêt en provenance du FC Lorient, Dembo Sylla s’est rapidement installé dans le onze du Red Star FC. Match après match, le latéral droit international guinéen a gagné la confiance du staff grâce à sa régularité et à son impact dans son couloir. Cette saison, il totalise 4 passes décisives en 23 rencontres de Ligue 2, des statistiques solides pour un joueur à vocation défensive évoluant dans un rôle de piston.

Formé au Stade Lavallois avant de rejoindre Lorient en 2023, Dembo Sylla a construit son expérience loin des projecteurs. Des prêts à Rodez AF puis au FCV Dender EH ont façonné un profil moderne : volume de course élevé, agressivité maîtrisée dans les duels et capacité à répéter les efforts. À 23 ans, il semble avoir atteint un nouveau palier dans la compréhension tactique et la constance.