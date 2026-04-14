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Des supporters armés ont envahi le centre d’entraînement de Reims pour menacer joueurs et staff après le match nul en Ligue 2 ; le club se dit « profondément choqué »
Turbulences au centre d’entraînement Raymond Kopa
Après un match nul 2-2 à Laval, un groupe de supporters hostiles a fait irruption dans les locaux du club. La direction a publié un communiqué officiel détaillant ces événements « effrayants ».
« Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus se réclamant d’Ultrem, dont certains étaient cagoulés et armés d’armes de fortune, ont fait irruption dans notre Centre de Vie Raymond Kopa pour attendre le retour de l’équipe de Laval », précise le communiqué. « De tels agissements ne peuvent être tolérés et ont profondément choqué l’ensemble du club. »
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Menaces directes et propos racistes
Cette intrusion effrayante ne s’est pas limitée à de simples protestations verbales, les auteurs ayant eu recours à des attaques personnelles extrêmement inquiétantes. Si la passion fait partie intégrante de ce sport, la direction a précisé que cette hostilité franchissait une ligne rouge. Dans son communiqué, la direction a déclaré : « La passion qui anime le monde du football est magnifique, nous comprenons les frustrations et les déceptions, mais elles ne peuvent en aucun cas justifier les intimidations, les propos racistes et les menaces de mort, surtout lorsqu’elles se produisent dans un lieu de vie où résident nos jeunes joueurs. Il est de notre responsabilité de dénoncer ces actes. Le club engagera des poursuites judiciaires afin que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Nous refusons de les minimiser et de courir le risque qu’une tragédie se produise. Nous voulons protéger nos employés, nos joueurs et notre Home of Football. »
Escalade des tensions et intervention des forces de l’ordre
Ce point de rupture traduit l’escalade de l’hostilité entre le club et ses supporters depuis plusieurs mois. Un premier appel au calme avait été lancé en décembre, après un incident qui avait grièvement blessé un policier.
Le club a expliqué : « Depuis plusieurs mois, malgré notre volonté de dialogue, nous constatons une escalade de comportements violents et inappropriés. Après la rencontre face à Laval, la ligne rouge a été franchie. Des individus, certains encagoulés et armés d’armes de fortune, ont fait irruption au Centre de Vie Raymond Kopa pour attendre les joueurs. L’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire pour éviter que la situation ne dégénère. »
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Quelle suite pour Reims ?
Actuellement cinquième avec 48 points, à égalité avec Rodez, Reims occupe la dernière place qualificative pour les barrages de promotion. Avec 10 points de retard sur le leader, Troyes, la promotion automatique semble très peu probable. Cependant, ses quatre prochains matchs décisifs contre ses rivaux directs pour les barrages, le Red Star 93 et Le Mans, ainsi que ses rencontres contre Nancy et Pau, détermineront définitivement le sort de sa saison.