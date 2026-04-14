Des supporters armés ont envahi le centre d’entraînement de Reims pour menacer joueurs et staff après le match nul en Ligue 2 ; le club se dit « profondément choqué »

Après un match nul 2-2 à Laval, un groupe de supporters hostiles a fait irruption dans les locaux du club. La direction a publié un communiqué officiel détaillant ces événements « effrayants ».

« Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus se réclamant d’Ultrem, dont certains étaient cagoulés et armés d’armes de fortune, ont fait irruption dans notre Centre de Vie Raymond Kopa pour attendre le retour de l’équipe de Laval », précise le communiqué. « De tels agissements ne peuvent être tolérés et ont profondément choqué l’ensemble du club. »