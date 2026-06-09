Mexiko vs Südafrika Wett Tipp: Knallstart für den Gastgeber

Unser Experten-Wett-Tipp: Mexiko nutzt den Heimvorteil eiskalt aus und schlägt Südafrika im umgekehrten Duell des WM-Eröffnungsspiels von 2010.

Die besten Wetten für Mexiko vs Südafrika

1x2 – Sieg Mexiko zu einer Quote von 1.41 auf Winamax

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Raul Jimenez zu einer Quote von 2.15 auf Winamax

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.45 auf Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mexiko 2:1 Südafrika

Torschützen-Wett Tipp: Mexiko – Raul Jimenez, Luis Chavez; Südafrika – Oswin Appollis

Mexiko steht bereit, die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten zu eröffnen. Für den Co-Gastgeber geht es zum Auftakt in die exakte Revanche der Auflage von 2010 – nur dass Südafrika dieses Mal die Auswärtsmannschaft ist. Wenn die beiden Teams diesen Donnerstag im Mexiko-Stadt-Stadion auflaufen, ist das Eröffnungsspiel von damals auf den Tag genau 16 Jahre her.

Der diesjährige Co-Gastgeber brennt darauf, ein besseres Ergebnis als beim damaligen 1:1-Unentschieden einzufahren. Die Vorbereitung von „El Tricolor“ auf dieses Eröffnungsspiel hätte jedenfalls kaum besser laufen können. Die Männer von Javier Aguirre feierten am vergangenen Wochenende einen fulminanten 5:1-Kantersieg gegen Serbien – die perfekte Generalprobe für den Turnierstart.

Südafrikas Anreise zum globalen Showdown war dagegen von Visaproblemen für Spieler und Betreuerstab überschattet. Letztendlich landete die Truppe von Hugo Broos aber in Nordamerika und konnte noch ein Testspiel absolvieren. Die Bafana traf auf die Reggae Boyz aus Jamaika und trennte sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Gäste werden das Eröffnungsspiel von 2010 definitiv noch im Hinterkopf haben. Das wird sie zusätzlich motivieren, den WM-Träumen des Gastgebers direkt einen Dämpfer zu verpassen. Unter Broos hat Südafrika in der Vergangenheit schon für einige dicke Überraschungen gesorgt – unmöglich ist hier also nichts.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mexiko vs Südafrika

Mexiko:Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones, Jimenez

Südafrika:Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Appollis, Zwane, Moremi, Foster

Hexenkessel in Mexiko: Einschüchterung für die Bafana

Die Heimfans werden für den Gastgeber der entscheidende Trumpf sein. Vor 16 Jahren mussten sie auf diesen Vorteil verzichten, aber diesen Donnerstag werden sie den Kessel zum Kochen bringen. Die Mexikaner werden eine hitzige Atmosphäre kreieren, die es den Gästen schwer macht und den Hausherren auf eigenem Rasen Flügel verleiht.

Zudem reitet die Aguirre-Elf aktuell auf einer absoluten Erfolgswelle: Seit acht Länderspielen sind sie ungeschlagen. In diesem Zeitraum gab es sechs Siege und zwei Unentschieden. Die letzte Pleite datiert vom November letzten Jahres gegen Paraguay.

Südafrika zeigte sich in letzter Zeit dagegen extrem unbeständig. Im März setzte es eine Heimniederlage gegen Panama, und Ende Mai kam die Bafana nicht über ein Remis gegen das schwächer eingeschätzte Nicaragua hinaus. Durch das Unentschieden gegen Jamaika sind sie nun schon seit fünf Spielen in Folge ohne Sieg – ein klares Anzeichen dafür, dass dies ein verdammt langer Abend für die Gäste werden könnte.

In den letzten drei direkten Duellen gab es für jedes Team jeweils einen Sieg. Am Eröffnungstag spricht jedoch alles dafür, dass Mexiko die Oberhand gegen die afrikanische Nation behält.

Mexiko vs Südafrika Wette 1: 1x2 – Sieg Mexiko zu einer Quote von 1.41 auf Winamax

Jimenez’ Erfahrung ist unbezahlbar

Aguirre und ganz Mexiko setzen voll auf Raul Jimenez. Der 35-jährige Angreifer ist ein erfahrener Haudegen, dessen Führungsqualitäten für den Co-Gastgeber Gold wert sein werden. Seine Vereinssaison verlief zwar zäh – in 36 Liga-Einsätzen für Fulham reichte es letzte Saison nur für neun Tore.

Beim Gold Cup im vergangenen Jahr knipste Jimenez jedoch dreimal in sechs Spielen für die Nationalmannschaft. Zudem verfügt er über einen exzellenten Torriechen, ist technisch stark und extrem kopfballgefährlich.

Das Testspiel gegen Serbien am vergangenen Wochenende war sein erster Einsatz für Mexiko vor dem Turnier. Jimenez stand knapp 60 Minuten auf dem Platz und netzte prompt ein. Er wird die südafrikanische Defensive am Donnerstag definitiv vor enorme Probleme stellen.

Mexiko vs Südafrika Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Raul Jimenez zu einer Quote von 2.15 auf Winamax

Keine Weiße Weste am Donnerstag

Die Heimfans würden am Donnerstag natürlich am liebsten einen Zu-Null-Sieg feiern. Allerdings ist es Mexiko noch nie gelungen, Südafrika ohne Gegentor zu halten. Tatsächlich haben in allen drei bisherigen direkten Duellen beide Teams getroffen.

Auch in zwei der letzten vier Partien der Mexikaner gab es Tore auf beiden Seiten, was den Gästen zusätzliche Hoffnung geben dürfte. Südafrikas Offensivabteilung wird sich am Donnerstagabend definitiv etwas zutrauen. Die Bafana traf in fünf ihrer letzten sechs Länderspiele.

In fünf dieser sechs Partien zappelte der Ball auf beiden Seiten im Netz. Zudem gelang der Broos-Elf in dieser Phase lediglich ein einziges Spiel ohne Gegentor. Die Vorzeichen stehen also extrem gut, dass wir hier Tore von beiden Nationen sehen werden.

Mexiko vs Südafrika Wette 3: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.45 auf Winamax

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