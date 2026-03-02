Amiens - Troyes : L'ESTAC pour reprendre son trône ! Winamax booste la cote du "Succès à zéro" à 3.25 !

Winamax propose une cote boostée sur la solidité de l'ESTAC : "Troyes gagne sans encaisser de but", avec une cote qui grimpe de 2,90 à 3,25 !
Cette offre est idéale si vous voyez le dauphin du championnat imposer sa loi tout en verrouillant sa défense face à l'une des attaques les moins inspirées du moment.
Analyse de la cote boostée
Ce pari (victoire "Clean Sheet") est gagnant si Troyes remporte le match et qu'Amiens ne marque aucun but (ex : 0-1, 0-2, 0-3...).
- Une défense troyenne retrouvée 🧱 : malgré un match fou contre Pau (4-3), l'ESTAC reste l'une des meilleures défenses du championnat cette saison. Pour ce déplacement crucial, Stéphane Dumont devrait privilégier la rigueur tactique. On s'attend à ce que les Troyens ferment la boutique d'entrée pour doucher les espoirs amiénois.
- Amiens en panne d'efficacité 📉 : les Picards traversent une période très compliquée avec plusieurs matchs sans trouver la faille. Face au bloc compact de l'ESTAC, les attaquants d'Amiens risquent de se heurter à un mur. Si Troyes marque en premier, le scénario d'un match verrouillé devient très probable.
- L'enjeu de la montée 🚀 : Troyes joue sa place de leader. Dans ce genre de "match charnière", le favori privilégie souvent une victoire sérieuse et appliquée. Avec une cote revalorisée à 3,25, miser sur un succès net de l'ESTAC offre une plus-value très intéressante pour conclure cette 25e journée.
Comment en profiter sur Winamax ?
Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" de votre application Winamax. Sélectionnez l'affiche Amiens - Troyes et validez votre mise sur le pari "Troyes gagne sans encaisser de but".
- Coup d'envoi : ce lundi 2 mars à 20h45 au Stade de la Licorne.