Mercato : l’AS Saint-Etienne et Metz se disputent une star de l’OGC Nice

Formé à l’OGC Nice, le latéral droit Antoine Mendy poursuit sa progression saison après saison. À seulement 21 ans, le défenseur sénégalais figure aujourd’hui parmi les jeunes joueurs suivis avec attention sur le marché.

Sous contrat avec le club azuréen jusqu’en juin 2028, le joueur ne possède aucune garantie concernant la suite de son aventure sur la Côte d’Azur. Plusieurs formations observent déjà son évolution et réfléchissent à une possible offensive dans les prochains mois.

D’après les informations relayées par Média Foot, l’intérêt autour du défenseur prend de l’ampleur. En France notamment, deux clubs surveillent attentivement sa situation contractuelle.