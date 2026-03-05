Le marché des transferts ne s’arrête jamais vraiment. Même loin des périodes officielles, les clubs préparent l’avenir et scrutent les profils capables de renforcer leur effectif. Dans ce contexte, un joueur issu du centre de formation niçois commence à attirer l’attention de plusieurs équipes françaises.
Mercato : l’AS Saint-Etienne et Metz se disputent une star de l’OGC Nice
Antoine Mendy, un profil qui attire déjà
Formé à l’OGC Nice, le latéral droit Antoine Mendy poursuit sa progression saison après saison. À seulement 21 ans, le défenseur sénégalais figure aujourd’hui parmi les jeunes joueurs suivis avec attention sur le marché.
Sous contrat avec le club azuréen jusqu’en juin 2028, le joueur ne possède aucune garantie concernant la suite de son aventure sur la Côte d’Azur. Plusieurs formations observent déjà son évolution et réfléchissent à une possible offensive dans les prochains mois.
D’après les informations relayées par Média Foot, l’intérêt autour du défenseur prend de l’ampleur. En France notamment, deux clubs surveillent attentivement sa situation contractuelle.
Saint-Étienne prépare déjà l’avenir
Parmi les prétendants, l’AS Saint‑Étienne s’intéresse sérieusement au joueur. Le club du Forez anticipe déjà la saison 2026-2027 et souhaite renforcer son effectif avec des éléments capables d’apporter de la stabilité.
Les dirigeants stéphanois espèrent surtout retrouver rapidement l’élite du football français. Dans cette perspective, ils multiplient les pistes pour bâtir un groupe compétitif. Le nom d’Antoine Mendy figure désormais sur leurs tablettes.
Selon les informations de Média Foot, l’ASSE a récemment pris plusieurs renseignements concernant le dossier. Une première étape classique, mais qui confirme un intérêt réel pour le latéral niçois.
Le FC Metz également à l’affût
La concurrence existe cependant déjà. Le FC Metz surveille lui aussi la situation du défenseur sénégalais.
Le club lorrain souhaite miser sur des joueurs jeunes et prometteurs afin de consolider son secteur défensif. Antoine Mendy correspond parfaitement à ce profil. Sa progression régulière et sa marge de développement séduisent les recruteurs messins.
Toutefois, un élément pourrait compliquer les plans du FC Metz. Le club évolue actuellement en Ligue 2, un contexte sportif moins attractif pour un joueur en pleine ascension.
Un joueur devenu plus ambitieux
Ces derniers mois, la cote d’Antoine Mendy grimpe doucement. Le latéral sénégalais gagne en expérience et en confiance, notamment après son sacre avec la sélection du Équipe du Sénégal de football lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.
Cette réussite renforce naturellement ses ambitions personnelles. À 21 ans, le défenseur semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière.
Pour l’instant, aucun mouvement concret ne se profile encore. Mais les regards se multiplient. Entre Saint-Étienne et Metz, la bataille pourrait bien commencer dans les prochains mois.