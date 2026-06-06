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Newcastle s’offre un gardien de but de 28 millions d’euros, déjà courtisé par Chelsea et le Real Madrid
Newcastle remporte la course au recrutement du gardien français très convoité.
Selon Canal+, Newcastle aurait trouvé un accord avec le Stade de Reims pour le transfert du gardien Jaouen, pour un montant de 28,5 millions d’euros. Le joueur de 20 ans aurait signé un contrat de quatre ans et doit rejoindre St James’ Park lors du mercato estival.
Ce recrutement représente un succès majeur pour le service de recrutement des Magpies, d’autant plus que le jeune international français était courtisé par plusieurs grands clubs. Jaouen s’était en effet récemment rendu au centre d’entraînement de Chelsea pour évoquer un éventuel transfert, tandis que le Real Madrid le voyait comme un successeur potentiel à long terme de Thibaut Courtois.
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Planification de la succession de Nick Pope
L’arrivée de Jaouen s’inscrit dans la stratégie de Newcastle visant à assurer l’avenir de son poste de gardien de but. Titulaire indiscutable, Pope a fêté ses 34 ans en avril et, bien qu’il demeure un maillon essentiel des plans d’Eddie Howe, le club a souhaité attirer un élément plus jeune afin qu’il se forme sous sa tutelle.
Le club du Tyneside a récemment décidé de ne pas lever l’option d’achat d’Aaron Ramsdale, en provenance de Southampton, laissant ainsi un poste à pourvoir que Jaouen devrait occuper. En recrutant l’ancien portier de Guingamp, les Magpies s’assurent les services d’un gardien déjà expérimenté malgré son jeune âge.
Faire son chemin en France
Jaouen s'est considérablement mis en valeur au cours de la saison 2024-2025, lorsqu'il a été prêté à l'USL Dunkerque. Pendant son séjour dans le nord de la France, il a joué un rôle déterminant en menant le club jusqu'en demi-finale de la Coupe de France et a contribué de manière décisive à la lutte pour la montée en Ligue 1, que le club a manquée de peu.
De retour à Reims, son club formateur, il est immédiatement intégré au onze de départ après la relégation du club. Bien que le club champenois n’ait pas réussi à retrouver l’élite dès cette saison, les performances individuelles de Jaouen, solide numéro un, sont restées l’un des principaux atouts, consolidant davantage sa réputation de futur international.
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Un nouveau défi en Premier League
Dès que les derniers détails du transfert seront finalisés, Jaouen devrait prendre part à la préparation d’avant-saison avec Newcastle, en perspective de son premier exercice en Angleterre. Le jeune gardien devra s’acclimater au rythme de la Premier League tout en postulant pour une place dans un effectif qui s’appuie encore sur l’expérience de Pope. Les Magpies, eux, misent sur ce nouvel investissement pour trouver une solution durable entre les perches.