Newcastle s’offre un gardien de but de 28 millions d’euros, déjà courtisé par Chelsea et le Real Madrid

Selon Canal+, Newcastle aurait trouvé un accord avec le Stade de Reims pour le transfert du gardien Jaouen, pour un montant de 28,5 millions d’euros. Le joueur de 20 ans aurait signé un contrat de quatre ans et doit rejoindre St James’ Park lors du mercato estival.

Ce recrutement représente un succès majeur pour le service de recrutement des Magpies, d’autant plus que le jeune international français était courtisé par plusieurs grands clubs. Jaouen s’était en effet récemment rendu au centre d’entraînement de Chelsea pour évoquer un éventuel transfert, tandis que le Real Madrid le voyait comme un successeur potentiel à long terme de Thibaut Courtois.