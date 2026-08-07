Le jeune espoir brésilien inscrit un triplé sous les yeux des recruteurs d'Arsenal et de Manchester United

Manchester United et Arsenal ont envoyé des recruteurs pour suivre une pépite brésilienne évoluant dans les rangs du Shakhtar Donetsk ukrainien, lors d'un match qui a vu le jeune joueur inscrire un « triplé » qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens.

Le Brésilien Kaua Elias, âgé de 20 ans, a inscrit 3 buts en seconde période, dont un de la tête, un autre du pied gauche et un troisième du pied droit, menant le Shakhtar Donetsk à une large victoire sur le score de (5-1) face à Kudrivka, lors du match disputé lundi dernier dans la ville ukrainienne de Lviv.

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Selon le journal britannique « The Sun », les recruteurs d'Arsenal et de Manchester United étaient présents dans les tribunes pour suivre Elias de près, au moment où le Milan AC italien et le FC Porto portugais surveillent eux aussi la progression de l'attaquant brésilien.

Le joueur a démontré durant le match ses qualités d'attaquant complet, capable d'utiliser ses deux pieds et représentant une menace dans le jeu aérien, tout en faisant preuve de sang-froid et d'efficacité dans la surface de réparation. Elias a déjà représenté les sélections de jeunes du Brésil, tandis que le Shakhtar estime sa valeur à environ 30 millions de livres sterling.

Il est peu probable que le Shakhtar revoie ses exigences financières à la baisse alors que l'intérêt pour le joueur ne cesse de croître, d'autant que son contrat avec le club ukrainien court jusqu'en 2029.

De son côté, l'attaquant brésilien ne serait pas opposé à un transfert vers l'un des grands championnats européens, s'il recevait une offre comportant un projet sportif adapté à sa carrière, d'après « The Sun ».