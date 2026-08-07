Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
arsenal manchester unitedGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Le jeune espoir brésilien inscrit un triplé sous les yeux des recruteurs d'Arsenal et de Manchester United

Mercato
Arsenal vs Como
Arsenal
Como
Jeux d'amitié des clubs
Arsenal vs Coventry
Coventry
Premier League
Manchester United vs Paris Saint-Germain
Manchester United
Paris Saint-Germain
Hull vs Manchester United
Hull
Epitsentr Kamianets-Podilskyi vs Shakhtar Donetsk
Epitsentr Kamianets-Podilskyi
Shakhtar Donetsk
Premier League
Kaua Elias
FC Porto vs Alverca
FC Porto
Alverca
Liga Portugal
Chelsea vs Milan AC
Chelsea
Milan AC
Angleterre
Italie
France
Ukraine
Brésil
Portugal

Bataille anglaise pour le jeune joueur de la Seleção

Manchester United et Arsenal ont envoyé des recruteurs pour suivre une pépite brésilienne évoluant dans les rangs du Shakhtar Donetsk ukrainien, lors d'un match qui a vu le jeune joueur inscrire un « triplé » qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens.

Le Brésilien Kaua Elias, âgé de 20 ans, a inscrit 3 buts en seconde période, dont un de la tête, un autre du pied gauche et un troisième du pied droit, menant le Shakhtar Donetsk à une large victoire sur le score de (5-1) face à Kudrivka, lors du match disputé lundi dernier dans la ville ukrainienne de Lviv.

À lire aussi

Numéro 3 : qui est l'homme de l'ombre de la FIFA qui a ébranlé le trône d'Infantino ?

Des voix au Parlement espagnol réclament l'exclusion du Maroc de l'organisation du Mondial 2030

Selon le journal britannique « The Sun », les recruteurs d'Arsenal et de Manchester United étaient présents dans les tribunes pour suivre Elias de près, au moment où le Milan AC italien et le FC Porto portugais surveillent eux aussi la progression de l'attaquant brésilien.

Le joueur a démontré durant le match ses qualités d'attaquant complet, capable d'utiliser ses deux pieds et représentant une menace dans le jeu aérien, tout en faisant preuve de sang-froid et d'efficacité dans la surface de réparation. Elias a déjà représenté les sélections de jeunes du Brésil, tandis que le Shakhtar estime sa valeur à environ 30 millions de livres sterling.

Il est peu probable que le Shakhtar revoie ses exigences financières à la baisse alors que l'intérêt pour le joueur ne cesse de croître, d'autant que son contrat avec le club ukrainien court jusqu'en 2029.

De son côté, l'attaquant brésilien ne serait pas opposé à un transfert vers l'un des grands championnats européens, s'il recevait une offre comportant un projet sportif adapté à sa carrière, d'après « The Sun ».

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google