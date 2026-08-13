Selon The Athletic, Newcastle United travaille activement sur un accord pour Dedic afin de renforcer un effectif fortement affaibli par les blessures et des départs très médiatisés. Bien que le latéral de 23 ans dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros (42,7 M£), beaucoup s’attendent à ce qu’un montant nettement inférieur puisse être convenu.

Matthias Jaissle est impatient de faire du Bosnien sa première recrue depuis sa prise de fonctions plus tôt ce mois-ci. Après avoir déjà entraîné Dedic au FC Liefering puis au Red Bull Salzbourg, l’entraîneur allemand considère leur relation existante comme un facteur clé pour accélérer l’intégration du latéral dans l’effectif.