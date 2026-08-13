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La crise au poste d’arrière latéral résolue ? Newcastle pousse pour recruter Amar Dedic en provenance de Benfica avant l’ouverture de la Premier League contre Liverpool
Résoudre la crise de disponibilité en défense
Selon The Athletic, Newcastle United travaille activement sur un accord pour Dedic afin de renforcer un effectif fortement affaibli par les blessures et des départs très médiatisés. Bien que le latéral de 23 ans dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros (42,7 M£), beaucoup s’attendent à ce qu’un montant nettement inférieur puisse être convenu.
Matthias Jaissle est impatient de faire du Bosnien sa première recrue depuis sa prise de fonctions plus tôt ce mois-ci. Après avoir déjà entraîné Dedic au FC Liefering puis au Red Bull Salzbourg, l’entraîneur allemand considère leur relation existante comme un facteur clé pour accélérer l’intégration du latéral dans l’effectif.
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Renforts urgents pour l’ouverture de saison de Liverpool
Le timing de ce transfert est crucial pour Newcastle, qui doit affronter Liverpool lors d’une première journée de Premier League redoutable le 23 août, sans latéral droit senior apte. Tino Livramento reste indisponible après une légère opération au mollet en juin, tandis que Lewis Miley poursuit sa remise en forme après une jambe cassée.
Si un accord est trouvé avec Benfica à temps, Dedic devrait être directement titularisé contre Liverpool. Avec un retour de Livramento qui n’est pas attendu avant la fin du mois, le défenseur bosnien serait immédiatement plongé dans le grand bain à St James' Park.
Jaissle identifie un besoin flagrant
L’effectif dont Jaissle a hérité a un besoin urgent d’être remanié après une vague de départs très médiatisés. Eddie Howe avait déjà mis en avant un manque de profondeur et d’expérience, mais le problème s’est aggravé au poste d’arrière latéral après les départs de Kieran Trippier, Emil Krafth et Matt Targett, laissant Newcastle sans la moindre recrue expérimentée à ce poste jusqu’ici cet été.
Si l’arrivée de Jaissle sur les bords de la Tyne suscite un enthousiasme à long terme, le succès immédiat dépend d’un recrutement rapide capable de correspondre à son style de pressing à haute intensité. Dedic deviendrait la sixième recrue estivale de Newcastle, et seulement la deuxième âgée de plus de 20 ans, après les arrivées des gardiens Ewen Jaouen et Lukas Hornicek, des milieux Aladji Bamba et Sean Steur, ainsi que de l’ailier Bazoumana Toure.
- AFP
Un gagnant confirmé avec un passé à St James' Park
Dedic a rejoint Benfica à l’été 2025 après un prêt à Marseille. Le défenseur bosnien compte déjà des titres à son palmarès, après avoir remporté la Bundesliga autrichienne avec le Red Bull Salzbourg lors de la saison 2022-2023 et soulevé la Supertaca Candido de Oliveira avec Benfica en 2025.
Même si ce défenseur né en Autriche a vécu une soirée difficile à St James' Park lors de la défaite 3-0 de Benfica en Ligue des champions la saison dernière, où Anthony Gordon l’a constamment mis en difficulté, Newcastle estime qu’il poursuivra sa progression et atteindra un nouveau palier sous la direction de Jaissle.
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