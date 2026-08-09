Le FC Porto a entamé la nouvelle saison de Liga Portugal de manière convaincante. Le champion en titre s’est imposé 2-0 à domicile, à l’Estádio do Dragão, face au FC Alverca. André Silva et Gabri Veiga ont inscrit les buts.

Porto abordait la rencontre avec confiance. Une semaine plus tôt, la Supercoupe avait été remportée 1-0 contre Torreense, vainqueur de la Coupe et pensionnaire de deuxième division.

L’ancien joueur de Feyenoord Hwang In-beom avait fait ses débuts lors de ce match et remporté ainsi directement un trophée. Le Sud-Coréen a également débuté sur le banc contre Alverca mais, contrairement à Pablo Rosario, n’a pas eu droit à une entrée en jeu.

Porto a obtenu un penalty très tôt dans la rencontre, après que le gardien d’Alverca, Matheus Mendes, a fauché l’attaquant de Porto André Silva avec son bras tendu. Silva s’est chargé lui-même de le tirer et a conclu avec sang-froid : 1-0.

Juste avant, Alverca a de nouveau concédé un penalty. Nabil Touaizi a beaucoup trop tiré le maillot de Veiga, qui, comme Silva plus tôt, a lui-même demandé à le tirer et a transformé : 2-0.

Le grand talent de 19 ans Rodrigo Mora est entré en jeu à un quart d’heure de la fin et a peut-être ainsi disputé son dernier match pour Porto. L’AS Rome a formulé une offre de 45 millions d’euros pour lui.

Le Sporting Portugal a laissé filer des points samedi à la surprise générale en gaspillant une avance de 2-0 contre l’Estrela da Amadora (2-2). La troisième grande puissance du football portugais, Benfica, affrontera plus tard dans la soirée l’Académico Viseu.