Le FC Barcelone poursuit ses efforts intenses pour boucler l'arrivée d'un nouvel attaquant censé mener la ligne offensive du club catalan la saison prochaine, alors que les négociations se poursuivent pour s'attacher les services de l'Argentin Julian Alvarez, tandis que des noms alternatifs figurent sur la table du directeur sportif Deco.

Le journal espagnol « As » a révélé que l'attaquant grec Vangelis Pavlidis, vedette du Benfica portugais, fait partie des options envisagées par la direction catalane comme plan de repli si l'affaire Alvarez venait à échouer.

L'intérêt pour Pavlidis s'est accru après la grave blessure dont a été victime Ely Junior Kroupi, qui sera absent des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 mois en raison d'une fracture du métatarse, ce qui place le Barça devant la nécessité urgente de renforcer son secteur offensif.

Bien que Pavlidis ne figure pas en tête de la liste des priorités du club, ses qualités techniques et ses capacités à marquer, manifestes, ainsi que son coût relativement faible comparé aux autres options, en font un choix attrayant pour la direction sportive.

L'avenir de ce transfert est étroitement lié à la situation de Ferran Torres, qui bénéficie toujours de la confiance de l'entraîneur Hansi Flick, le club cherchant à prolonger son contrat. Cependant, son départ éventuel lors de la période de transferts actuelle offrirait à Deco une marge de manœuvre plus large sur le marché.

Pavlidis affiche un bilan offensif remarquable, avec 30 buts et 6 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, après avoir rejoint Benfica pour 18 millions d'euros en provenance du club néerlandais d'Alkmaar en 2024.

Le joueur âgé de 27 ans a renforcé son statut cette semaine en inscrivant un quadruplé face au club suisse de Saint-Gall dans le cadre des qualifications pour la Ligue Europa, ramenant ainsi son nom sous les projecteurs européens.

Pavlidis conserve un souvenir particulier auprès des supporters du Camp Nou, puisqu'il avait marqué un triplé historique en seulement 29 minutes contre le Barça lors d'un match de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière à Lisbonne, devenant le joueur le plus rapide à réaliser cet exploit face au club catalan en compétitions européennes, malgré la victoire finale des Blaugrana sur le score de 5-4 dans une rencontre palpitante.