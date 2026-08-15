Palpite São Paulo x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 15/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre São Paulo x Coritiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), às 21h.

Melhores palpites para São Paulo x Coritiba

Empate, com odds de 3.60 na bet365

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.90 na bet365

Mais de 2 chutes a gol de Calleri, com odds de 2.37 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Prognóstico de partida disputada, com tendência para empate no Morumbi.

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Nossa análise: Momento das equipes

O São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro desde 25 de abril, quando bateu o Mirassol por 1 x 0, ainda sob comando de Roger Machado. Desde então, o Tricolor fez 13 jogos, totalizando um triunfo, seis derrotas e seis empates.

A fase ruim permaneceu depois de mais um revés, desta vez na virada contra o Grêmio na rodada passada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo manteve o Tricolor em 12º lugar, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Na décima colocação, com quatro pontos à frente do São Paulo, o Coritiba é o terceiro melhor visitante do Brasileirão, com 15 pontos somados nos 11 jogos disputados longe do Couto Pereira.

Prováveis escalações de São Paulo x Coritiba

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Sabino (Domingos Duarte) e Iago, Newton, Marcos Antônio e Bobadilla, Victor Sá, Luciano e Calleri

Coritiba: Pedro Morisco, Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo, Thiago Santos (Vini Paulista ou Lavega), Sebastián Gómez e Josué, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha

Veja odds para resultado da partida

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Com 28% de aproveitamento desde que assumiu o lugar de Roger Machado, Dorival Jr. ainda não viu seu trabalho surtir efeito e convive com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Entre outras coisas, a longa série de jogos sem vencer do Tricolor Paulista passa necessariamente pela incapacidade de conter as bolas paradas dos rivais. A esperança da torcida é no efeito positivo do retorno ao Morumbi depois de mais de dois meses.

O desafio promete ser grande, sobretudo pelo estilo de jogo bem-sucedido do Coritiba fora de casa, que já rendeu resultados importantes como a vitória diante do Corinthians, em Itaquera.

A equipe de Fernando Seabra, que conseguiu um raro triunfo em casa na rodada passada contra a Chapecoense, está entre os três melhores visitantes do Brasileirão, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Palpite 1: São Paulo x Coritiba: Empate, com odds de 3.60 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Confronto entre defesas frágeis

O São Paulo passa por uma mudança profunda na defesra, que perdeu Alan Franco (transferido para o futebol mexicano), mas contou com o retorno de Arboleda. O descompasso se reflete nos números: o Tricolor sofreu pelo menos um gol nas últimas quatro partidas disputadas.

As repetidas falhas, seja na bola parada ou até mesmo em intervenções do goleiro Rafael, saltam aos olhos, aumentando os questionamentos sobre o trabalho de Dorival Jr, que teve cerca de 60 dias para fazer ajustes táticos durante a Copa do Mundo.

Com média de 1.3 gols sofridos por partida no Campeonato Brasileiro, o Coritiba registrou baliza zero em apenas um dos cinco jogos disputados recentemente. Fernando Seabra costuma armar o time no 4-2-3-1, com Jacy no posto de principal zagueiro da equipe.

No setor ofensivo, os paulistas foram às redes em três de quatro partidas, enquanto o ataque do Coxa balançou o barbante em 50% dos jogos mais recentes.

Palpite 2: São Paulo x Coritiba: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Toca no Calleri que é gol

Prestes a renovar contrato com o São Paulo, Jonathan Calleri continua sendo a principal esperança de gols do Tricolor. Sempre agressivo dentro de campo, o camisa 9 e capitão do time finaliza por volta de 2.2 vezes a cada partida.

Na rodada passada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, Calleri chegou a balançar as redes, mas a súmula acabou registrando gol contra de Gustavo Martins. Em todo caso, o argentino é trunfo importante para o jogo aéreo e pela capacidade de incomodar os zagueiros adversários.

Palpite 3: São Paulo x Coritiba: Mais de 2 chutes de Calleri, com odds de 2.37 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.