Starsport
Traduit par
Newcastle United boucle le transfert à 25,7 millions de livres du gardien de Braga Lukas Hornicek
Des options supplémentaires pour le poste de gardien de but
Newcastle a officiellement bouclé le transfert du gardien Hornicek, 24 ans, en provenance du club portugais de Braga après avoir activé sa clause libératoire de 25,7 M£. L’international tchèque a signé un contrat de cinq ans après s’être envolé directement vers le stage de préparation de Newcastle en Espagne. Bien que le club ait déjà recruté Ewen Jaouen, 20 ans, en provenance de Reims, les dirigeants de Newcastle restaient sur le marché à la recherche d’un gardien numéro un plus expérimenté.
- STEINSIEK.CH
Hornicek revient sur son arrivée
Hornicek a fait part de sa joie d’avoir bouclé son transfert en Premier League et a salué l’accueil chaleureux que lui a réservé le club.
Interrogé par le site officiel de son nouveau club, Hornicek a confié son émotion : « Ces derniers jours ont été riches en émotions, depuis le moment où j’ai entendu parler du transfert pour la première fois, et maintenant je suis tellement heureux d’être ici.
« C’est une opportunité fantastique dans un nouveau championnat, ce qui m’enthousiasme énormément. Dès mon arrivée ici, j’ai reçu un accueil fantastique et j’ai vraiment ressenti la chaleur du club. Tout le monde a été formidable pour m’aider à m’installer.
« Je sais que Newcastle est une immense ville de football, avec 52 000 supporters à St James’ Park qui créent une atmosphère incroyable et poussent l’équipe à chaque match. J’ai hâte de jouer devant eux. »
Le directeur sportif salue
Les performances impressionnantes de Hornicek, auteur de sept clean sheets en Ligue Europa la saison dernière, ont attiré l’attention de la cellule de recrutement de Newcastle. Le directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, a salué avec enthousiasme la progression rapide du gardien d’1,98 m.
Wilson a déclaré : « Il s’est solidement imposé comme l’un des meilleurs jeunes gardiens d’Europe. Nous savions que les clubs intéressés par l’acquisition de Lukas cet été ne manqueraient pas après tout ce qu’il a accompli la saison dernière, mais il est rapidement devenu évident à quel point il était désireux de faire partie de ce que nous construisons ici. »
- Getty Images Sport
Adaptation rapide nécessaire maintenant
L'arrivée de Hornicek représente une étape cruciale pour réparer une défense de Newcastle qui a encaissé 55 buts en Premier League la saison dernière. La nouvelle recrue doit s'adapter rapidement aux exigences physiques du football anglais avant le match d'ouverture contre Liverpool le 23 août. La qualité de relance et les réflexes de Hornicek constitueront un pilier essentiel du nouveau dispositif tactique sous Matthias Jaissle, dont la nomination officielle au poste d'entraîneur principal est attendue prochainement.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles