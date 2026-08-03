Newcastle United boucle le transfert à 25,7 millions de livres du gardien de Braga Lukas Hornicek

Hornicek a fait part de sa joie d’avoir bouclé son transfert en Premier League et a salué l’accueil chaleureux que lui a réservé le club.

Interrogé par le site officiel de son nouveau club, Hornicek a confié son émotion : « Ces derniers jours ont été riches en émotions, depuis le moment où j’ai entendu parler du transfert pour la première fois, et maintenant je suis tellement heureux d’être ici.

« C’est une opportunité fantastique dans un nouveau championnat, ce qui m’enthousiasme énormément. Dès mon arrivée ici, j’ai reçu un accueil fantastique et j’ai vraiment ressenti la chaleur du club. Tout le monde a été formidable pour m’aider à m’installer.

« Je sais que Newcastle est une immense ville de football, avec 52 000 supporters à St James’ Park qui créent une atmosphère incroyable et poussent l’équipe à chaque match. J’ai hâte de jouer devant eux. »