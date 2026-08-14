Le transfert du Portugais João Palhinha, milieu de terrain du Bayern Munich, vers Aston Villa est tombé à l'eau après l'échec des négociations entre les deux clubs, en raison de leur désaccord sur la somme réclamée pour boucler l'opération.

Selon le journal allemand « Bild », Aston Villa était intéressé par le recrutement de Palhinha, mais l'écart entre les exigences financières du Bayern Munich et l'évaluation du joueur par le club anglais a empêché tout accord.

Le Bayern Munich cherche à se séparer de Palhinha durant le mercato estival, bien que le milieu de terrain portugais soit lié au club bavarois par un contrat jusqu'en 2028, après être sorti des plans de l'équipe pour la nouvelle saison.

Le Bayern souhaite obtenir une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros pour renoncer aux services du joueur, un montant qu'Aston Villa a jugé beaucoup trop élevé.

Les deux parties ne sont pas non plus parvenues à trouver une formule convenable concernant une possible arrivée de Palhinha sous forme de prêt assorti d'une option d'achat.

Eberl tranche sur la position d'Aston Villa

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, avait affirmé vendredi qu'un transfert de Palhinha vers Aston Villa était impossible, soulignant que les négociations n'étaient pas parvenues à un stade permettant de conclure l'opération.

Eberl a déclaré : « J'ai lu qu'Aston Villa avait pris contact avec nous au sujet de João, et c'est vrai. Mais nous ne trouverons pas d'accord avec Aston Villa. Tout simplement, cela n'aboutira pas, car nous ne sommes pas dans une situation qui nous oblige à satisfaire toutes les exigences des autres. Il y a une situation globale, et trois parties doivent parvenir à un accord. »

Il a ajouté : « Le marché des transferts est différent de d'habitude après la Coupe du monde, mais il n'en reste pas moins flou. Il nous reste encore près de deux semaines et demie, et nous avons communiqué très clairement dès le départ, en interne comme en externe, au sujet de la situation. »

Malgré les récentes déclarations de Palhinha, dans lesquelles il a affirmé son souhait de rester au Bayern Munich, le joueur et ses conseillers continuent d'écouter les offres qui lui sont présentées, en prévision d'un départ du club bavarois dans les prochains temps.

Palhinha est à la recherche d'une offre qui lui garantisse un projet sportif adéquat, aux côtés des aspects financiers et personnels, dans un contexte où il ne figure pas dans les plans du Bayern pour la nouvelle saison.

Newcastle et Benfica dans le viseur

Selon « Bild », l'intérêt des clubs pour Palhinha ne se limite pas à Aston Villa, puisque Newcastle United, en Angleterre, et Benfica, au Portugal, ont tous deux manifesté leur volonté de recruter le milieu de terrain.

Mais les exigences financières du Bayern Munich représentent le même obstacle pour les clubs intéressés, ce qui fait dépendre le départ du joueur du club bavarois de la présentation d'une offre satisfaisant la direction du club.

Dans le même contexte, les négociations pour le départ du duo Sacha Boey et Bryan Zaragoza n'ont connu aucune avancée notable, laissant le trio en dehors des plans du Bayern Munich pour la nouvelle saison.

Eberl a déclaré : « Malheureusement, l'accord entre les trois parties concernant ces trois joueurs fait toujours défaut. »

Ainsi, l'avenir de Palhinha, Boey et Zaragoza reste en suspens pour l'heure, dans l'attente d'un accord permettant au Bayern Munich de clore le dossier du trio durant le mercato estival.