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L'Inter officialise la prolongation du contrat de Cristian Chivu après le doublé en Serie A et en Coppa Italia
Les Nerazzurri récompensent leur entraîneur, auteur d'un doublé
Au terme d’une saison qui a dépassé toutes les attentes, l’Inter a rapidement assuré l’avenir à long terme de Cristian Chivu. Le technicien roumain, passé de la Primavera à l’équipe première en juin 2025, a signé un contrat de deux ans.
Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué : « L’Inter est ravi d’annoncer la prolongation du contrat de l’entraîneur Cristian Chivu. Grâce à ce nouvel accord, l’entraîneur restera à la tête des Nerazzurri jusqu’en 2028. » Une manière d’assurer une stabilité totale au club, déterminé à poursuivre sur la lancée d’une saison marquée par le 21e Scudetto et la 10e Coppa Italia.
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Une première saison qui a battu tous les records
La première année de Chivu à la tête de l’équipe première a été tout simplement historique. En 58 matchs, il a transformé le groupe en une force dominante, concluant son exercice par un doublé national. Ses exploits ont été salués par la Ligue, qui l’a désigné « Entraîneur de la saison » en Serie A, consolidant ainsi son statut parmi les techniciens émergents les plus en vue du continent.
Le technicien roumain intègre ainsi un club très fermé dans l’histoire de l’Inter : il est le cinquième entraîneur à conquérir le Scudetto dès sa première saison, après Arpad Weisz (1929-1930), Alfredo Foni (1952-1953), Giovanni Invernizzi (1970-1971) et José Mourinho (2008-2009). Il est également le premier à avoir conquis le doublé championnat-Coppa Italia en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur.
Incarner l'esprit de l'Interismo
Au-delà des trophées, Chivu est salué pour son attachement profond aux valeurs du club. Lors de son arrivée, il a cité « la fierté, la loyauté et l’Interismo » comme principes directeurs. Cette philosophie a résonné dans le vestiaire, forgeant une culture du sacrifice où l’entraîneur laisse volontiers ses joueurs occuper le devant de la scène lors des célébrations.
Son leadership s’est illustré lors de la récente victoire en Coppa Italia à Rome, où il s’est d’abord effacé pour laisser le groupe savourer seul le podium. Il a fait preuve de la même humilité lors des célébrations du Scudetto à San Siro, ne brandissant le trophée qu’après avoir été poussé vers l’avant par Lautaro Martinez et le reste de l’équipe.
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Lautaro salue la perfection de Chivu
Lautaro a rendu hommage à Chivu après la victoire en Coppa Italia le mois dernier, déclarant à Sport Mediaset : « C’est énorme. Après les événements de la saison dernière, il n’était pas facile de se remettre dans le droit chemin, mais nous avons réalisé une saison remarquable. Nous avons obtenu de bons résultats, livré de belles performances et maintenu une grande intensité ; je suis donc fier que nous terminions avec un nouveau trophée qui compte beaucoup pour nous.
« On parle toujours beaucoup de l’Inter, mais il faut regarder ce que nous avons accompli au fil de toutes ces années. Nous devons simplement continuer sur notre lancée ; c’est un nouveau trophée. Nous donnerions à Chivu un 10 sur 10, car il nous a énormément aidés. »