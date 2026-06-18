Au terme d’une saison qui a dépassé toutes les attentes, l’Inter a rapidement assuré l’avenir à long terme de Cristian Chivu. Le technicien roumain, passé de la Primavera à l’équipe première en juin 2025, a signé un contrat de deux ans.

Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué : « L’Inter est ravi d’annoncer la prolongation du contrat de l’entraîneur Cristian Chivu. Grâce à ce nouvel accord, l’entraîneur restera à la tête des Nerazzurri jusqu’en 2028. » Une manière d’assurer une stabilité totale au club, déterminé à poursuivre sur la lancée d’une saison marquée par le 21e Scudetto et la 10e Coppa Italia.