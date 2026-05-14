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« Je n’irai pas ! » : Maurizio Sarri confirme qu’il boycottera le derby Lazio-Roma, l’entraîneur étant furieux de l’horaire du coup d’envoi
Sarri critique ouvertement les horaires de match fixés à midi.
Le calendrier des dernières semaines de Serie A a été officiellement confirmé, et il ne fait pas l’unanimité au Stadio Olimpico. La Lega Serie A et la préfecture ont fixé le derby de Rome à dimanche à 12h30, heure locale. Cette décision a provoqué la colère de Sarri, qui juge ce choix « incompétent ».
Interrogé par Mediaset au lendemain de la dernière journée, l’ancien coach de Chelsea a lancé un ultimatum surprenant : « Mon sentiment est le suivant : lundi, je viendrai ; dimanche à 12 h 30, je ne viendrai pas. À cette heure-là, qu’ils jouent entre eux », a déclaré Sarri.
Il a poursuivi son évaluation cinglante en déclarant : « Le chaos résulte d’une série d’erreurs commises par la Ligue. Le préfet a été clair, espérons que ce soit la date retenue. Si j’étais le président, je ne présenterais même pas l’équipe. Nous prendrons une pénalité d’un point ; pour nous, cela ne change rien à ce stade. »
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« Ce n’est pas du football », tranche l’entraîneur de la Lazio.
La principale frustration de Sarri concerne les exigences physiques imposées aux joueurs sous la chaleur de fin de saison qui règne dans la capitale italienne. L’entraîneur estime que disputer un match aussi crucial sous le soleil de midi altère la qualité du jeu, alors que plusieurs clubs luttent pour une place en coupe d’Europe. En début de saison, la Lazio avait déjà dû affronter des conditions similaires, et Sarri a jugé qu’un tel horaire traduisait une incompréhension totale de l’enjeu de cette rencontre.
« Cinq équipes se disputent une place en Ligue des champions, qui rapporte 80 millions d’euros, et nous jouons à 12 h 30 ? Ce n’est pas du football », a-t-il déploré. Il a également suggéré que les organisateurs manquaient de respect aux clubs romains par rapport à leurs rivaux du Nord. L’entraîneur expérimenté est même allé jusqu’à réclamer la démission de ceux qui ont fixé un tel horaire pour l’un des derbies les plus brûlants du football mondial.
L'avenir de la Lazio est incertain
Si la menace de boycott retient l’attention, elle s’inscrit dans un climat d’incertitude grandissante concernant l’avenir à long terme de Sarri à la Lazio. Neuvième du classement, le club a officiellement dit adieu à toute participation européenne la saison prochaine.
En revanche, la rencontre revêt une importance capitale pour la Roma, cinquième avec 67 points, à égalité avec l’AC Milan, quatrième, et seulement deux longueurs devant Côme, sixième. À deux journées de la fin du championnat, la course à la Ligue des champions est plus intense que jamais, chaque point étant crucial pour les Giallorossi.
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Les Biancocelesti vont-ils vraiment boycotter ?
Malgré les propos enflammés de Sarri, il semble très improbable que la Lazio prenne le risque de s'exposer aux sanctions sévères qu'entraînerait un boycott total. Cependant, l'enjeu de ce derby n'a jamais été aussi important pour l'entraîneur ; après avoir perdu la finale de la Coppa Italia 2-0 contre l'Inter et subi une défaite 1-0 face à la Roma lors du match aller plus tôt cette saison, Sarri a désespérément besoin de se racheter. Au cœur d’une saison jusqu’ici décevante, ce derby apparaît comme sa dernière chance d’apaiser des supporters frustrés, même s’il laisse entendre qu’il pourrait mener des actions de protestation personnelles contre le calendrier de la ligue.