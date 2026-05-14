« Je n’irai pas ! » : Maurizio Sarri confirme qu’il boycottera le derby Lazio-Roma, l’entraîneur étant furieux de l’horaire du coup d’envoi

Le calendrier des dernières semaines de Serie A a été officiellement confirmé, et il ne fait pas l’unanimité au Stadio Olimpico. La Lega Serie A et la préfecture ont fixé le derby de Rome à dimanche à 12h30, heure locale. Cette décision a provoqué la colère de Sarri, qui juge ce choix « incompétent ».

Interrogé par Mediaset au lendemain de la dernière journée, l’ancien coach de Chelsea a lancé un ultimatum surprenant : « Mon sentiment est le suivant : lundi, je viendrai ; dimanche à 12 h 30, je ne viendrai pas. À cette heure-là, qu’ils jouent entre eux », a déclaré Sarri.

Il a poursuivi son évaluation cinglante en déclarant : « Le chaos résulte d’une série d’erreurs commises par la Ligue. Le préfet a été clair, espérons que ce soit la date retenue. Si j’étais le président, je ne présenterais même pas l’équipe. Nous prendrons une pénalité d’un point ; pour nous, cela ne change rien à ce stade. »