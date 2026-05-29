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« Je dédie ce trophée à tous ceux qui me voyaient déjà fini ! » – La star de l’Inter répond à ses détracteurs après avoir été sacrée meilleur joueur de la Serie A, seulement un an après un triple échec retentissant sur la scène européenne et nationale
Dimarco réussit un retour en force spectaculaire après une saison difficile
Dimarco a connu un renouveau remarquable avec l'Inter, seulement douze mois après l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Le latéral avait essuyé de vives critiques suite à la défaite 5-0 en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et à une saison sans titre.
La saison 2025-2026 a offert une réponse éclatante : le latéral a délivré 18 passes décisives et inscrit sept buts, guidant l’équipe de Cristian Chivu vers le doublé Serie A-Coppa Italia. Ses performances lui ont valu le titre de meilleur joueur du championnat, et il est devenu le premier Italien à recevoir cet honneur.
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Dimarco répond aux critiques
Dimarco a admis qu’il ne s’attendait pas à un tel succès après la déception de l’année précédente, qualifiant cette campagne de meilleure saison de sa carrière. S’adressant à Sky Sport, Dimarco a reconnu que les critiques qu’il avait essuyées à l’issue de la saison dernière l’avaient profondément affecté, en particulier les insinuations selon lesquelles il ne serait plus capable de jouer au plus haut niveau.
« C’était la meilleure saison de ma carrière. Nous sommes partis d’une situation difficile, et remporter deux trophées comme le Scudetto et la Coppa Italia, couronnés par le titre de meilleur joueur, est quelque chose d’extraordinaire que, honnêtement, je ne pensais pas pouvoir accomplir en début de saison », a expliqué Dimarco.
« Je dédie ce succès à ma famille, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui, en fin de saison dernière, m’avaient déjà enterré. Ils réclamaient mon départ, affirmant que je ne tenais pas plus de 35 minutes ou que je ne savais pas défendre. Relire ces critiques fait encore mal aujourd’hui. Mais une chose est sûre : chaque fois que je porte ce maillot, je donne bien plus de 100 % de mes capacités. »
Un moment historique pour l'Italie
Au-delà des trophées collectifs conquis avec les Nerazzurri, la récompense individuelle de Dimarco revêt une importance considérable pour le football italien. En étant désigné meilleur joueur du championnat, il a mis fin à une longue série et become le premier joueur local à recevoir cet honneur sous sa forme actuelle. Un tournant que le Milanais peine à exprimer avec des mots, tant son attachement au club et à la Nazionale est profond.
« Être le premier Italien à remporter le titre de MVP me remplit de fierté, car on joue pour son pays, avec son équipe favorite », a-t-il admis. « J’ai du mal à le décrire. C’était une récompense à laquelle je ne m’attendais pas, véritablement le fruit de tout le travail que j’ai accompli au fil des ans. »
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Dimarco devrait rester au cœur du projet de l'Inter
L'Inter entend bien consolider sa suprématie nationale, et Dimarco devrait toujours être l'un des premiers noms inscrits sur la feuille de match de Chivu. Son poids dans le groupe n'a cessé de croître après une saison qui l'a définitivement installé parmi les meilleurs arrières latéraux offensifs du continent. Ayant fait taire les critiques sur sa condition physique et ses capacités défensives, Dimarco attaque le prochain exercice avec un statut plus solide que jamais au sein du club.