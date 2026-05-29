Dimarco a admis qu’il ne s’attendait pas à un tel succès après la déception de l’année précédente, qualifiant cette campagne de meilleure saison de sa carrière. S’adressant à Sky Sport, Dimarco a reconnu que les critiques qu’il avait essuyées à l’issue de la saison dernière l’avaient profondément affecté, en particulier les insinuations selon lesquelles il ne serait plus capable de jouer au plus haut niveau.

« C’était la meilleure saison de ma carrière. Nous sommes partis d’une situation difficile, et remporter deux trophées comme le Scudetto et la Coppa Italia, couronnés par le titre de meilleur joueur, est quelque chose d’extraordinaire que, honnêtement, je ne pensais pas pouvoir accomplir en début de saison », a expliqué Dimarco.

« Je dédie ce succès à ma famille, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui, en fin de saison dernière, m’avaient déjà enterré. Ils réclamaient mon départ, affirmant que je ne tenais pas plus de 35 minutes ou que je ne savais pas défendre. Relire ces critiques fait encore mal aujourd’hui. Mais une chose est sûre : chaque fois que je porte ce maillot, je donne bien plus de 100 % de mes capacités. »