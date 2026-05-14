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Lautaro Martinez rend hommage à Cristian Chivu, qu’il juge « 10/10 », tandis que l’Inter réalise son premier doublé national depuis 2010 en remportant la finale de la Coppa Italia face à la Lazio
Les Nerazzurri décrochent leur dixième titre historique.
L'Inter a pratiquement scellé l'issue de la finale grâce à une première mi-temps dominatrice qui lui a permis de remporter son 10e trophée de la Coppa Italia. Le défenseur laziale Adam Marusic a d’abord dévié de la tête un corner de Federico Dimarco dans ses propres filets, avant que Lautaro, bien servi par Denzel Dumfries après un pressing haut, ne double la mise d’une frappe à bout portant. Ce succès permet à l’Inter de devenir le deuxième club de l’histoire, après la Juventus, à atteindre la barre des dix trophées nationaux.
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Le capitaine rend hommage à Chivu
Au moment d’évoquer ce triomphe, Lautaro a salué la résilience de l’équipe après la déception de la saison précédente et a rendu hommage à l’entraîneur Chivu pour ce revirement de situation.
Il a confié à Sport Mediaset : « Ce succès a une grande saveur, car, après les déconvenues de la saison passée, il n’était pas évident de se remettre dans le droit chemin. Pourtant, nous avons réalisé une campagne remarquable, avec des résultats solides, des performances de haut niveau et une intensité de tous les instants. Je suis fier que nous concluions ainsi par un nouveau trophée, si important pour nous.
On parle toujours beaucoup de l’Inter, mais il faut regarder ce que nous avons accompli au fil de toutes ces années. Nous devons simplement continuer sur notre lancée, c’est un nouveau trophée. Nous donnerions à Chivu un 10 sur 10, car il nous a tellement aidés. »
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Dumfries fait son retour pour prêter main-forte.
Cette victoire représente également un triomphe personnel pour Dumfries, qui a manqué une grande partie de la saison en raison d’une grave blessure à la cheville nécessitant une intervention chirurgicale. Le Néerlandais a été désigné MVP par la Lega Serie A après avoir délivré la passe décisive sur le but de Lautaro, prouvant ainsi toute sa valeur à un moment décisif de la saison.
Interrogé sur sa complicité avec le capitaine nerazzurro, l’international néerlandais a confié : « Je suis heureux, ce fut une période difficile, je suis content d’être revenu et d’avoir pu aider mes coéquipiers. Je suis content d’avoir offert cette passe décisive à Lauti, qui me faisait la tête parce que je ne lui en avais pas fourni autant cette saison. »
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L'héritage des doubles vainqueurs
En remportant le Scudetto et la Coppa Italia, l’Inter a réalisé le troisième doublé national de son histoire, rejoignant les exploits mémorables de 2006 et 2010. Le but de Martinez, qui le place à égalité avec Hernan Crespo et Julio Cruz au rang des meilleurs buteurs de l’Inter en finale de coupe, consolide son statut d’icône à San Siro. Avec le mercato estival en ligne de mire, le club va désormais travailler à renforcer son effectif pour briller aussi en Ligue des champions.