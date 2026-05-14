Au moment d’évoquer ce triomphe, Lautaro a salué la résilience de l’équipe après la déception de la saison précédente et a rendu hommage à l’entraîneur Chivu pour ce revirement de situation.

Il a confié à Sport Mediaset : « Ce succès a une grande saveur, car, après les déconvenues de la saison passée, il n’était pas évident de se remettre dans le droit chemin. Pourtant, nous avons réalisé une campagne remarquable, avec des résultats solides, des performances de haut niveau et une intensité de tous les instants. Je suis fier que nous concluions ainsi par un nouveau trophée, si important pour nous.

On parle toujours beaucoup de l’Inter, mais il faut regarder ce que nous avons accompli au fil de toutes ces années. Nous devons simplement continuer sur notre lancée, c’est un nouveau trophée. Nous donnerions à Chivu un 10 sur 10, car il nous a tellement aidés. »