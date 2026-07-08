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Gianluca Minchiotti

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Coupe d’Italie : tour préliminaire, dates et horaires

Italie Coupe

Les quatre premières rencontres de la Coupe d’Italie 2026-2027

La Ligue de Serie A a officialisé le calendrier du tour préliminaire de la Coupe d’Italie 2026-2027. Au programme : Vicence-Catane, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia et Bénévent-Ravenne.



Tour préliminaire : dates, horaires et stades


  • COMPÉTITION JOUR HEURE TERRAIN

    LR Vicenza - Catane, 08/08/2026 à 20h00, Stade Romeo Menti de Vicence


    ASCOLI - POTENZA 08/08/2026 20 h 30

    Stade municipal Cino & Lillo Del Duca d’Ascoli Piceno


    AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19 h 45 Stade municipal « Città di Arezzo »


    BENEVENTO - RAVENNE 09/08/2026 21h00 Stade Ciro Vigorito de Benevento


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