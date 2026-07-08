Coupe d’Italie : tour préliminaire, dates et horaires

La Ligue de Serie A a officialisé le calendrier du tour préliminaire de la Coupe d’Italie 2026-2027. Au programme : Vicence-Catane, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia et Bénévent-Ravenne.
Tour préliminaire : dates, horaires et stades
La Ligue de Serie A a officialisé le calendrier du tour préliminaire de la Coupe d’Italie 2026-2027. Au programme : Vicence-Catane, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia et Bénévent-Ravenne.
Tour préliminaire : dates, horaires et stades
LR Vicenza - Catane, 08/08/2026 à 20h00, Stade Romeo Menti de Vicence
ASCOLI - POTENZA 08/08/2026 20 h 30
Stade municipal Cino & Lillo Del Duca d’Ascoli Piceno
AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19 h 45 Stade municipal « Città di Arezzo »
BENEVENTO - RAVENNE 09/08/2026 21h00 Stade Ciro Vigorito de Benevento
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