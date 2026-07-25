Il n’y a rien de plus exaltant que de regarder du football en nocturne dans certains des stades les plus emblématiques d’Europe, et vous pouvez assouvir votre passion du sport en réservant dès aujourd’hui vos billets pour la Coppa Italia pour les prochains matches en Italie.

Si le tenant actuel de la Coppa Italia, l’Inter Milan, n’entrera peut-être en lice que plus tard dans la compétition, de nombreuses affiches de coupe intrigantes approchent.

Les premiers tours de l’édition 2026/27 débuteront en août/septembre et des équipes notables de Serie A comme la Lazio, la Fiorentina et le Torino seront de la partie.

Laissez GOAL vous guider à travers le processus d’achat de billets pour la Coppa Italia, la manière d’obtenir des places, leur prix et bien plus encore.

Calendrier de la Coppa Italia 2026/27

Tour Date(s) Billets Premier tour 14-17 août Billets Deuxième tour 2 septembre Billets Huitièmes de finale 2 et 16 décembre Billets Quarts de finale 3 et 10 février Billets Demi-finales 2/3 mars et 20/21 avril Billets Finale 19 mai Billets

Comment acheter des billets pour un match de Coppa Italia

Les billets pour la Coppa Italia peuvent être achetés directement sur le site officiel du club qui reçoit. C’est la méthode la plus fiable pour obtenir des places, surtout lors des premiers tours de la compétition. Pour ces premiers tours, il est peu probable que les billets se vendent très vite, mais pour les matches des phases plus avancées, la demande a tendance à grimper rapidement.

La distribution des billets de Coppa Italia dépend également du stade de la compétition. Durant les premières phases, les billets sont mis en vente environ 3 à 4 semaines à l’avance. Cependant, à mesure que l’on entre dans les derniers tours, les délais de mise en vente se resserrent. Ainsi, pour des quarts de finale par exemple, les billets seraient probablement mis en vente 2 à 3 semaines avant le coup d’envoi. Pour la finale, la période de vente revient à environ un mois, avec une forte hausse de la demande au moment de la mise en vente des billets.

L’énorme demande pour certaines affiches de Coppa Italia signifie que les supporters pourraient devoir se tourner vers des options de revente secondaires, comme StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, au-dessus comme en dessous du prix affiché d’un billet, selon l’affiche et la proximité de sa date.

Combien coûtent les billets pour les matches de Coppa Italia ?

Les prix des billets de Coppa Italia varient en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment le stade de la compétition, les équipes impliquées, le lieu du match et l’emplacement de votre siège. En général toutefois, les billets pour les rencontres des premiers tours se situent entre 5 € et 30 €. À mesure que le tournoi avance, les prix augmentent aussi, avec des billets de quarts de finale dans une fourchette de 40 € à 100 €.

Au Stadio Olimpico, les billets pour la finale se situent généralement entre 60 € et 200 €, même si ces prix devraient augmenter selon les deux équipes qui atteindront la finale.

Qui sont les récents vainqueurs de la Coppa Italia ?

Voici les dix derniers vainqueurs de la Coppa Italia. Toutes les finales ont été disputées au Stadio Olimpico de Rome, à l’exception de l’édition 2021, qui s’est tenue au Mapei Stadium - Citta del Tricolore de Reggio d'Émilie, en raison des restrictions liées au COVID.