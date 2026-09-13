Du PSG à la Serie B ! Un triple champion de Ligue 1 a trouvé un nouveau club

L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain Colin Dagba a officialisé son arrivée surprise à Carrarese Calcio, pensionnaire de Serie B italienne, après être devenu agent libre. Triple champion de Ligue 1, il a signé un contrat jusqu’en juin 2028 avec le club apuan, mettant fin à son passage en Belgique alors qu’il cherche à relancer sa carrière en deuxième division du football italien.