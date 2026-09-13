Le club de Serie B d’Avellino a confirmé des négociations en cours pour recruter l’ancien joueur du Real Madrid James Rodriguez. Le capitaine colombien de 35 ans est ouvert à l’idée d’évoluer en deuxième division italienne en raison de sa relation étroite avec l’entraîneur principal Alessandro Nesta.
L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain Colin Dagba a officialisé son arrivée surprise à Carrarese Calcio, pensionnaire de Serie B italienne, après être devenu agent libre. Triple champion de Ligue 1, il a signé un contrat jusqu’en juin 2028 avec le club apuan, mettant fin à son passage en Belgique alors qu’il cherche à relancer sa carrière en deuxième division du football italien.