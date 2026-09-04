Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1073429070.jpgBelga
Adhe Makayasa

Traduit par

De la gloire au PSG à la Serie B ? Colin Dagba trouve un nouveau point de chute surprise après son départ de Belgique

Mercato
C. Dagba
Carrarese
Serie B
Ligue 1
Paris Saint-Germain

L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain Colin Dagba a officialisé son arrivée surprise à Carrarese Calcio, pensionnaire de Serie B italienne, après être devenu agent libre. Triple champion de Ligue 1, il a signé un contrat jusqu’en juin 2028 avec le club apuan, mettant fin à son passage en Belgique alors qu’il cherche à relancer sa carrière en deuxième division du football italien.

  • Un défenseur boucle son transfert en Italie

    Le club de Serie B de Carrarese a officiellement bouclé la signature de Dagba en transfert libre après le départ de l'arrière droit du club belge de Beerschot le 1er juillet. Le joueur de 27 ans a signé un contrat de longue durée avec le club italien jusqu'au 30 juin 2028, qui comprend une option de prolongation automatique si des objectifs de performance spécifiques sont atteints. Ce transfert marque un nouveau chapitre pour l'ancien international français des moins de 21 ans, qui cherche à relancer sa dynamique dans le football italien.


    • Publicité
  • imago-sport-1009054190.jpgPanoramic by PsnewZ

    Le club salue les qualités défensives

    Dans un communiqué officiel, Carrarese a confirmé l’accord tout en saluant la polyvalence et les qualités techniques de l’ancien défenseur du PSG : « Le latéral droit français, né en 1998, affiche d’impressionnantes qualités offensives, de la vitesse et une grande efficacité dans le jeu d’attaque. »

    Le club a souligné que les points forts du latéral ne se limitaient pas uniquement aux zones offensives, ajoutant : « En même temps, il fait preuve d’une vigilance et d’une constance de tous les instants en défense, notamment dans le marquage. »

  • Palmarès bien garni à Paris

    Dagba a disputé 77 matches avec l’équipe première du PSG, toutes compétitions confondues, dont sept en Ligue des champions durant son passage dans la capitale française. Son séjour au Parc des Princes lui a permis de remporter trois titres de Ligue 1, deux Coupes de France et deux Trophées des champions, avant des prêts à Strasbourg et à Auxerre. Son arrivée apporte une solide expérience du très haut niveau européen pour renforcer le secteur défensif de l’équipe de Gabriele Cioffi.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1028539217.jpgPanoramic by PsnewZ

    Carrarese à l’épreuve d’Empoli

    Carrarese occupe actuellement la 14e place du classement de Serie B après n’avoir récolté qu’un seul point lors de ses deux premières rencontres de championnat. Dagba pourrait effectuer des débuts immédiats lorsque sa nouvelle équipe recevra Empoli lors de la troisième journée le 5 septembre. Cette rencontre à domicile du week-end représente une occasion cruciale d’installer de la régularité et de décrocher une première victoire en championnat très attendue cette saison.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM
Serie B
Carrarese crest
Carrarese
CAR
Empoli crest
Empoli
EMP