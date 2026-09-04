Dans un communiqué officiel, Carrarese a confirmé l’accord tout en saluant la polyvalence et les qualités techniques de l’ancien défenseur du PSG : « Le latéral droit français, né en 1998, affiche d’impressionnantes qualités offensives, de la vitesse et une grande efficacité dans le jeu d’attaque. »

Le club a souligné que les points forts du latéral ne se limitaient pas uniquement aux zones offensives, ajoutant : « En même temps, il fait preuve d’une vigilance et d’une constance de tous les instants en défense, notamment dans le marquage. »