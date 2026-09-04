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De la gloire au PSG à la Serie B ? Colin Dagba trouve un nouveau point de chute surprise après son départ de Belgique
Un défenseur boucle son transfert en Italie
Le club de Serie B de Carrarese a officiellement bouclé la signature de Dagba en transfert libre après le départ de l'arrière droit du club belge de Beerschot le 1er juillet. Le joueur de 27 ans a signé un contrat de longue durée avec le club italien jusqu'au 30 juin 2028, qui comprend une option de prolongation automatique si des objectifs de performance spécifiques sont atteints. Ce transfert marque un nouveau chapitre pour l'ancien international français des moins de 21 ans, qui cherche à relancer sa dynamique dans le football italien.
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Le club salue les qualités défensives
Dans un communiqué officiel, Carrarese a confirmé l’accord tout en saluant la polyvalence et les qualités techniques de l’ancien défenseur du PSG : « Le latéral droit français, né en 1998, affiche d’impressionnantes qualités offensives, de la vitesse et une grande efficacité dans le jeu d’attaque. »
Le club a souligné que les points forts du latéral ne se limitaient pas uniquement aux zones offensives, ajoutant : « En même temps, il fait preuve d’une vigilance et d’une constance de tous les instants en défense, notamment dans le marquage. »
Palmarès bien garni à Paris
Dagba a disputé 77 matches avec l’équipe première du PSG, toutes compétitions confondues, dont sept en Ligue des champions durant son passage dans la capitale française. Son séjour au Parc des Princes lui a permis de remporter trois titres de Ligue 1, deux Coupes de France et deux Trophées des champions, avant des prêts à Strasbourg et à Auxerre. Son arrivée apporte une solide expérience du très haut niveau européen pour renforcer le secteur défensif de l’équipe de Gabriele Cioffi.
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Carrarese à l’épreuve d’Empoli
Carrarese occupe actuellement la 14e place du classement de Serie B après n’avoir récolté qu’un seul point lors de ses deux premières rencontres de championnat. Dagba pourrait effectuer des débuts immédiats lorsque sa nouvelle équipe recevra Empoli lors de la troisième journée le 5 septembre. Cette rencontre à domicile du week-end représente une occasion cruciale d’installer de la régularité et de décrocher une première victoire en championnat très attendue cette saison.
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