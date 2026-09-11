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Malagò Grafica
Emanuele Tramacere

Traduit par

Malagò : « Peu d’Italiens sur le terrain, mais beaucoup de joueurs à double nationalité choisissent l’Italie. Mon élection ? Elle est régulière »

Italie
R. Mancini
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L’élection à la présidence de la FIGC a été contestée par le parquet du CONI, mais le patron de la Via Allegri ne s’arrête pas.

Le président fédéral Giovanni Malagò continue d’aller tout droit sur sa voie, rejette avec force toutes les rumeurs autour de son « inéligibilité » pour les élections qui l’ont vu devenir le numéro 1 du football italien et continue d’insister fortement sur le dossier de l’Italie, qui lors de la prochaine trêve pourrait voir énormément de nouveautés au niveau des convocations de la part du nouveau sélectionneur Roberto Mancini.

Interrogé en marge de son intervention à « Il tempo delle Donne », le président fédéral a ainsi expliqué à l’Ansa le moment que traverse le mouvement italien.


  • « Confiance en Mancini »

    « De la confiance en équipe d’Italie ? Il doit y en avoir, et il ne manquerait plus qu’il n’y en ait pas. Il me semble qu’il y a aussi de l’énergie, de la positivité, puis tout reste à prouver sur le terrain »

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  • Italiens à double nationalité

    « Des Italiens sur les terrains de Serie A ? Les Italiens ne sont pas si nombreux que ça d’un point de vue numérique, mais ils font vraiment très bien les choses en ce début de championnat. Et puis il y a aussi des Italiens ayant la double nationalité, cela me fait plaisir qu’ils aient choisi d’être avec nous ».

  • Élection régulière

    « Mon élection a été régulière et valable, mais contestée par des oppositions. Je connais bien la situation, cependant la nouvelle direction a été combattue avant les élections, pendant les élections et juste après. Depuis de nombreuses années, j’ai l’habitude de dialoguer avec des personnes qui ont des positions différentes. Je suis un représentant de la société civile, je fais tout cela en tant que bénévole et je suis élu, je n’ai jamais été nommé. Je défends le monde du sport et le monde du football. »

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