Malagò : « Peu d’Italiens sur le terrain, mais beaucoup de joueurs à double nationalité choisissent l’Italie. Mon élection ? Elle est régulière »

Le président fédéral Giovanni Malagò continue d’aller tout droit sur sa voie, rejette avec force toutes les rumeurs autour de son « inéligibilité » pour les élections qui l’ont vu devenir le numéro 1 du football italien et continue d’insister fortement sur le dossier de l’Italie, qui lors de la prochaine trêve pourrait voir énormément de nouveautés au niveau des convocations de la part du nouveau sélectionneur Roberto Mancini.

Interrogé en marge de son intervention à « Il tempo delle Donne », le président fédéral a ainsi expliqué à l’Ansa le moment que traverse le mouvement italien.



