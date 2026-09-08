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Alvino Hanafi

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Transfert de James Rodriguez en Serie B : l’ancien meneur de jeu du Real Madrid en discussions avec l’Avellino de Nesta

J. Rodriguez
Serie B
Avellino
A. Nesta
Mercato

Le club de Serie B d’Avellino a confirmé des négociations en cours pour recruter l’ancien joueur du Real Madrid James Rodriguez. Le capitaine colombien de 35 ans est ouvert à l’idée d’évoluer en deuxième division italienne en raison de sa relation étroite avec l’entraîneur principal Alessandro Nesta.

  • Avellino vise un transfert retentissant de James

    Le club de Serie B d’Avellino est en négociations actives pour boucler une opération sensationnelle pour l’ancien meneur de jeu du Real Madrid James Rodriguez. Le directeur sportif Mario Aiello a officiellement confirmé les discussions après de premiers articles parus en Espagne.

    Le milieu de terrain de 35 ans est disponible après un passage en MLS au Montreal Impact.

    Le recrutement de l’ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich représenterait un immense signal d’ambition pour le club italien de deuxième division.

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    La relation avec Nesta, clé de son transfert en Serie B

    Le principal facteur à l’origine de ce transfert potentiel est la relation étroite de James avec l’entraîneur d’Avellino, Alessandro Nesta. Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a personnellement convaincu le capitaine colombien d’envisager un transfert en Serie B.

    Les négociations sont entrées dans une phase décisive, l’écart entre les deux parties étant décrit comme minime.

    « Les négociations sont dans une phase décisive, et l’accord pourrait être conclu dans les prochaines heures », a confirmé le directeur sportif Aiello au sujet de l’avancée du dossier.

  • Un mois de tractations touche à sa fin

    Avellino a pris contact avec les représentants de James il y a environ un mois. Pour démontrer l’enthousiasme de ses supporters, le club a envoyé des images vidéo de ses fans à l’entourage du milieu de terrain.

    Cette démarche intervient sept ans après la tentative infructueuse de Naples de faire venir James en Campanie, ce qui rend l’ambitieuse offre d’Avellino encore plus remarquable.

    Le club a déjà pris d’importants engagements financiers cette saison sous la présidence de D’Agostino, notamment avec la signature phare de Walid Cheddira en provenance de Naples.

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    Avellino pousse pour la montée en Serie A

    Un éventuel accord pour James intervient alors qu'Avellino poursuit son excellent début de saison sur la scène nationale. Une récente victoire à l'extérieur contre Modena a permis au club de remonter à la cinquième place du classement de Serie B.

    Avellino ne compte que trois points de retard sur le leader du championnat, Palerme, dans sa quête de montée dans l'élite.

    Si l'opération est finalisée dans les prochaines heures, James arrivera en Italie pour passer sa visite médicale avant de rejoindre le groupe de Nesta.

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