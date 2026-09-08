Le club de Serie B d’Avellino est en négociations actives pour boucler une opération sensationnelle pour l’ancien meneur de jeu du Real Madrid James Rodriguez. Le directeur sportif Mario Aiello a officiellement confirmé les discussions après de premiers articles parus en Espagne.

Le milieu de terrain de 35 ans est disponible après un passage en MLS au Montreal Impact.

Le recrutement de l’ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich représenterait un immense signal d’ambition pour le club italien de deuxième division.