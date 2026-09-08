Comme le rapporte le journal espagnol Marca , la star offensive colombienne est sur le point de rejoindre le club de deuxième division italienne de l’US Avellino 1912.

Selon le quotidien, les discussions entre le club et le joueur seraient déjà très avancées, et il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails financiers avant un accord total. L’officialisation de l’opération pourrait intervenir très prochainement.

C’est surtout l’entraîneur d’Avellino, Alessandro Nesta, qui aurait poussé pour obtenir les services de James. Le champion du monde 2006 aurait personnellement pris contact avec le joueur de 35 ans afin de le convaincre de rejoindre le club.

James, qui a évolué au Real Madrid entre 2017 et 2020, avec entre-temps une saison en prêt au Bayern Munich, est officiellement sans club depuis début juillet.

Après son départ de Madrid, le Colombien a vécu une véritable odyssée de clubs, avec des employeurs en Angleterre, au Qatar, en Grèce, en Espagne et au Mexique. En dernier lieu, il a porté pendant six mois les couleurs du club de MLS du Minnesota United FC, mais son contrat n’y a pas été prolongé.

Avec Minnesota, il n’a disputé que huit matches toutes compétitions confondues, pour une passe décisive.