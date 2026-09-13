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Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Serie B, 1-1 entre Nesta et Inzaghi, Palerme premier avec Mantova. La Sampdoria s’enfonce

Serie B
Palerme
Mantova
Avellino
Sampdoria

La quatrième journée du championnat de Serie B s’est achevée avec les deux derniers matches.

La quatrième journée de Serie B s’est achevée avec les deux dernières rencontres du programme. En Irpinie, le duel entre deux anciennes légendes de l’AC Milan, Alessandro Nesta et Filippo Inzaghi, respectivement sur les bancs d’Avellino et de Palerme, s’est terminé sur le score de 1-1. Les Loups ont pris l’avantage grâce à Cheddira à la 60e minute, sur une passe décisive de Russo, avant l’égalisation de Johnsen trois minutes plus tard pour les Rosanero, sur une passe décisive de Pohjanpalo. Avec ce résultat, Palerme conserve la tête du classement avec 10 points, fruit de trois victoires et de son premier match nul de la saison, celui d’aujourd’hui. Avellino est en revanche quatrième avec 7 points, à égalité avec Padoue, Modène et Ascoli.

  • Mantova en tête, la Sampdoria s’enfonce

    En tête du classement avec Palerme, à 10 points, figure aussi le Mantoue de Francesco Modesto, qui aujourd’hui, à domicile, a battu la Sampdoria sur le score de 2-0, grâce aux buts de Ruocco, sur une passe décisive de Castellini, et de Longonda, sur une passe décisive d’Ilie. Avec cette défaite, la troisième consécutive après le match nul de la première journée, la Sampdoria de Bernardo Corradi est dernière du classement avec 1 point, en compagnie de Carrarese.


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