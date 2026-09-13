La quatrième journée de Serie B s’est achevée avec les deux dernières rencontres du programme. En Irpinie, le duel entre deux anciennes légendes de l’AC Milan, Alessandro Nesta et Filippo Inzaghi, respectivement sur les bancs d’Avellino et de Palerme, s’est terminé sur le score de 1-1. Les Loups ont pris l’avantage grâce à Cheddira à la 60e minute, sur une passe décisive de Russo, avant l’égalisation de Johnsen trois minutes plus tard pour les Rosanero, sur une passe décisive de Pohjanpalo. Avec ce résultat, Palerme conserve la tête du classement avec 10 points, fruit de trois victoires et de son premier match nul de la saison, celui d’aujourd’hui. Avellino est en revanche quatrième avec 7 points, à égalité avec Padoue, Modène et Ascoli.