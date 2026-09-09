Le peuple d’Avellino rêve vraiment du coup James Rodriguez. La star colombienne, également protagoniste avec le maillot de sa sélection lors du dernier Mondial 2026 aux États-Unis-Mexique-Canada, est en effet libre et négocie avec le club biancoverde pour signer en tant qu’agent libre. Ce ne sera pas, si cela se fait, seulement une opération commerciale, car l’ex-Real Madrid et Bayern Munich cherche un club pour se relancer et continuer à jouer.
Traduit par
James Rodriguez à Avellino, c’est possible : montants et détails de l’offre
LA CONFIRMATION DU PRÉSIDENT
Le président d’Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a confirmé la possible arrivée de James Rodriguez. Interrogé par Ottopagine en marge d’un événement, le patron des Lupi a en effet souligné les négociations en cours :
« James Rodriguez ? Nous y réfléchissons. Il semble que le joueur ait donné sa disponibilité, mais il faut voir. Il y a des négociations ouvertes, c’est là, maintenant on va voir un instant. James veut continuer à jouer encore pendant deux ans, si j’ai bien compris. Il ne veut pas encore quitter le monde du football. Nous en avons parlé avec l’un des agents pour essayer de le convaincre ».
LES DÉTAILS
Ce sont des heures décisives et, sur la table, l’Avellino a présenté une offre importante au joueur : un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire en cas de montée en Serie A. Au joueur, qui à Minnesota percevait plus de 5 millions d’euros avec son dernier contrat, il a été proposé un salaire monstre pour un club comme celui d’Irpinie, d’environ 2 millions d’euros, bonus compris.
CARRIÈRE AU SOMMET
James Rodriguez est libre sur le marché après avoir quitté, le 30 juin dernier, le club américain du Minnesota United. Au cours de sa carrière, il a également porté les maillots d’Envigado, Banfield, Porto, Monaco, du Real Madrid, du Bayern Munich, d’Everton, d’Al-Rayyan, de l’Olympiacos, de São Paulo, du Rayo Vallecano et de Leon.
Il a tout gagné et son palmarès compte pas moins de 25 titres : 2 Ligues des champions, 2 Coupes du monde des clubs, 1 Ligue Europa, 2 Supercoupes d’Europe, 3 championnats du Portugal, 2 championnats d’Espagne, 2 championnats d’Allemagne, un championnat d’Argentine, une Supercoupe d’Espagne, une Coupe d’Allemagne, une Coupe du Portugal, 2 Supercoupes d’Allemagne, 3 Supercoupes du Portugal, une Coupe du Brésil et une Supercoupe du Brésil. Enfin, il a terminé meilleur buteur et a donc remporté le Soulier d’Or lors de la Coupe du monde 2014.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles