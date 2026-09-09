Le président d’Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a confirmé la possible arrivée de James Rodriguez. Interrogé par Ottopagine en marge d’un événement, le patron des Lupi a en effet souligné les négociations en cours :

« James Rodriguez ? Nous y réfléchissons. Il semble que le joueur ait donné sa disponibilité, mais il faut voir. Il y a des négociations ouvertes, c’est là, maintenant on va voir un instant. James veut continuer à jouer encore pendant deux ans, si j’ai bien compris. Il ne veut pas encore quitter le monde du football. Nous en avons parlé avec l’un des agents pour essayer de le convaincre ».