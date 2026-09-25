Shevchenko adresse un message de soutien émouvant à l’AC Milan et à l’Italie

L’icône de l’AC Milan Andriy Shevchenko a adressé un message d’encouragement émouvant à son ancien club et au football italien au milieu de leurs difficultés persistantes. Alors que l’AC Milan cherche à gagner en régularité sur la scène nationale, l’Italie traverse une transition générationnelle après trois échecs consécutifs en qualifications pour la Coupe du monde, dans l’espoir de renouer avec son prestige.