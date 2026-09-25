Les compétitions nationales les plus puissantes d’Europe ont fait front commun pour réclamer une refonte totale de la gouvernance de la FIFA. La Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A ont publié une sévère évaluation commune de la direction de Gianni Infantino à la suite d’une série de controverses très médiatisées.
Le latéral espagnol, transféré en Allemagne à titre définitif durant l’été, est tout de suite devenu l’un des protagonistes avec Leverkusen : le week-end dernier, un but et une passe décisive contre Leipzig.
L’icône de l’AC Milan Andriy Shevchenko a adressé un message d’encouragement émouvant à son ancien club et au football italien au milieu de leurs difficultés persistantes. Alors que l’AC Milan cherche à gagner en régularité sur la scène nationale, l’Italie traverse une transition générationnelle après trois échecs consécutifs en qualifications pour la Coupe du monde, dans l’espoir de renouer avec son prestige.
L’ancien attaquant de l’AC Milan Hernan Crespo a exhorté les supporters à rester patients avec Goncalo Ramos après son lent début en Italie. Tout en reconnaissant l’éthique de travail infatigable de l’attaquant portugais sur le terrain, l’Argentin a insisté sur le fait que la recrue record du club n’a jamais été un buteur d’élite et qu’il divisera toujours les opinions en raison de son énorme prix.