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Serie A

Serie AVue d'ensemble

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Shevchenko adresse un message de soutien émouvant à l’AC Milan et à l’Italie

L’icône de l’AC Milan Andriy Shevchenko a adressé un message d’encouragement émouvant à son ancien club et au football italien au milieu de leurs difficultés persistantes. Alors que l’AC Milan cherche à gagner en régularité sur la scène nationale, l’Italie traverse une transition générationnelle après trois échecs consécutifs en qualifications pour la Coupe du monde, dans l’espoir de renouer avec son prestige.

A. ShevchenkoMilan AC
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27

Crespo avertit que Ramos n’est « pas un joueur de haut niveau » à Milan

L’ancien attaquant de l’AC Milan Hernan Crespo a exhorté les supporters à rester patients avec Goncalo Ramos après son lent début en Italie. Tout en reconnaissant l’éthique de travail infatigable de l’attaquant portugais sur le terrain, l’Argentin a insisté sur le fait que la recrue record du club n’a jamais été un buteur d’élite et qu’il divisera toujours les opinions en raison de son énorme prix.

H. CrespoG. Ramos
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