Lele Adani, invité de La Domenica Sportiva, a parlé ainsi de Massimiliano Allegri et de Fiorentina-Napoli : « Si je dois penser à Fiorentina-Napoli, je ne peux pas imaginer que Napoli joue un match comme pourrait le faire le Genoa, ni même Frosinone, parce que Frosinone est allé à Florence et a gagné le match, Torino aussi est allé à Florence et a gagné. Je m’attends à un match, je ne sais pas, supérieur à celui que pourrait faire Bologne. Donc Allegri parle de colère… qui doit la donner, la colère ? Nous ou l’entraîneur ? »
Adani contre Allegri : « Naples pratique un football médiocre au regard de sa force, Hojlund est dans le désert »
Football médiocre
« Je n’arrive pas à comprendre quelle est l’attitude de ce Napoli. À mon avis, ce Napoli évolue à un niveau insuffisant au regard de son potentiel de jeu, de sa dimension, de son ambition, de son histoire récente, de son football. Il produit, selon moi, un football médiocre. De mon point de vue, il pouvait aussi gagner ce match, mais la Fiorentina pouvait aussi le gagner. À mon avis, il avance aussi à un rythme lent. »
Hojlund dans le désert
« Hojlund a été sorti à la 57e minute, par exemple, après avoir joué dans le désert pendant près d’une heure. Anguissa a été lancé par exemple à la 90e minute et puis il semble qu’il se soit déjà blessé. Vergara n’a jamais été utilisé… Et l’analyse n’est pas de savoir si c’est Lobotka ou Gilmour qui jouent, parce que Conte, l’an dernier, a dû inventer des compositions pour essayer d’arriver à la fin du match, pas du championnat. Et je comprends De Bruyne, je comprends Hojlund… C’est-à-dire que la qualité de Naples doit amener une performance différente. Ce n’est pas comme ça qu’on évalue, selon moi, la dynamique : c’est vraiment l’histoire qu’il faut changer, selon moi. Ce n’est pas… ça n’a pas bien commencé pour moi, cette histoire. »
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