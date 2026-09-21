Adani contre Allegri : « Naples pratique un football médiocre au regard de sa force, Hojlund est dans le désert »

« Hojlund a été sorti à la 57e minute, par exemple, après avoir joué dans le désert pendant près d’une heure. Anguissa a été lancé par exemple à la 90e minute et puis il semble qu’il se soit déjà blessé. Vergara n’a jamais été utilisé… Et l’analyse n’est pas de savoir si c’est Lobotka ou Gilmour qui jouent, parce que Conte, l’an dernier, a dû inventer des compositions pour essayer d’arriver à la fin du match, pas du championnat. Et je comprends De Bruyne, je comprends Hojlund… C’est-à-dire que la qualité de Naples doit amener une performance différente. Ce n’est pas comme ça qu’on évalue, selon moi, la dynamique : c’est vraiment l’histoire qu’il faut changer, selon moi. Ce n’est pas… ça n’a pas bien commencé pour moi, cette histoire. »