Jonathan Moscrop
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La Juventus fustige un « manque de respect » après que des supporters ont interrompu l’hommage à Sandro Mazzola avant la victoire contre l’Atalanta
Les ultras déclenchent une fronde dans le stade
Une atmosphère solennelle à l’Allianz Stadium a rapidement été ternie lorsque l’enceinte a observé une minute de silence en hommage à la légende italienne Mazzola, qui est décédé à l’âge de 83 ans samedi. Certains supporters de la Curva Sud se sont délibérément retournés dos au terrain et ont entonné des chants de club pendant l’hommage. Cette démonstration déplacée a immédiatement suscité une vive réaction de la part de dizaines de milliers d’autres spectateurs, qui ont éclaté en applaudissements nourris pour couvrir ces chants déplacés.
- AFP
Les géants de Turin exigent de la retenue
Les agissements honteux des ultras ont suscité la colère de la direction bianconera, qui a rapidement pris une position ferme après le coup de sifflet final. Les dirigeants du club ont souligné les limites essentielles du respect dans le football moderne, rejetant le tribalisme aveugle comme excuse pour piétiner la décence humaine la plus élémentaire.
Condamnant cette perturbation dans un communiqué officiel du club, la Juventus a insisté : « Aucune rivalité ne peut justifier un manque de respect pendant une minute de silence. Honorer la mémoire de celles et ceux à qui hommage est rendu et se recueillir ensemble lors des moments de commémoration est une responsabilité partagée qui transcende les appartenances et les couleurs. »
L’entraîneur visiteur remet en question la maturité
Mazzola a laissé derrière lui un héritage illustre, marqué notamment par le Championnat d'Europe 1968 remporté avec l'Italie et par de brillants triomphes continentaux avec l'Inter Milan, grand rival de la Juve. Une animosité historique profondément enracinée a visiblement aveuglé une partie du public local, une réaction que l'entraîneur de l'Atalanta, Sarri, a attribuée à l'ignorance historique des plus jeunes générations.
Revenant sur ces scènes de mauvais goût lors de sa conférence de presse d'après-match, Sarri a déclaré : « Un mauvais sentiment, peut-être le fait d'une génération qui ne se rend pas compte de ce que Mazzola a accompli, quel que soit le maillot qu'il portait. Rendre hommage à une telle figure est le minimum que nous puissions faire. »
- Jonathan Moscrop
La trêve internationale favorise la récupération
Une victoire 2-0 contre l’Atalanta a permis à la Juventus de porter son total à 10 points après ses cinq premiers matches de Serie A. Le football national marque désormais une pause de trois semaines pour la trêve internationale avant le déplacement des hommes de Luciano Spalletti à Cagliari, le 11 octobre. Cette longue interruption offre un répit précieux au staff médical pour remettre sur pied huit habitués de l’équipe première actuellement indisponibles, dont Kenan Yildiz et Manuel Locatelli.
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