Les agissements honteux des ultras ont suscité la colère de la direction bianconera, qui a rapidement pris une position ferme après le coup de sifflet final. Les dirigeants du club ont souligné les limites essentielles du respect dans le football moderne, rejetant le tribalisme aveugle comme excuse pour piétiner la décence humaine la plus élémentaire.

Condamnant cette perturbation dans un communiqué officiel du club, la Juventus a insisté : « Aucune rivalité ne peut justifier un manque de respect pendant une minute de silence. Honorer la mémoire de celles et ceux à qui hommage est rendu et se recueillir ensemble lors des moments de commémoration est une responsabilité partagée qui transcende les appartenances et les couleurs. »