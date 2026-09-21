Au-delà de la controverse arbitrale, Sarri a exprimé sa profonde déception face à la baisse de mentalité compétitive de son groupe après une troisième défaite d'affilée dans l'élite italienne. Évaluant le manque de caractère et d'initiative au sein de son équipe, Sarri a déclaré : « Trop peu de caractère dans la recherche des situations de un contre un. Nous progressons sur les plans technique, tactique et physique, mais pas en termes de courage ou d'initiative, et c'est inquiétant. »

L'entraîneur de 67 ans a également condamné le comportement des ultras à domicile, qui ont perturbé la minute de silence d'avant-match observée en hommage à la légende du football italien Sandro Mazzola. Critiquant les gestes irrespectueux venus des tribunes, Sarri a ajouté : « Un mauvais sentiment, peut-être le fait d'une génération qui ne se rend pas compte de ce qu'a accompli Mazzola, quel que soit le maillot qu'il a porté. Rendre hommage à une telle figure est le moins que nous puissions faire. »