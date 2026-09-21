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imago-sport-1083593688.jpgNicolo Campo
Adhe Makayasa
Traduit par

Maurizio Sarri réclame l’« abolition » de la VAR après une controverse sur un penalty, alors que la Juventus enfonce l’Atalanta

M. Sarri
Atalanta Bergame
Juventus FC vs Atalanta Bergame
Juventus FC
Serie A

Maurizio Sarri a lancé une attaque retentissante contre l’utilisation du VAR en Serie A, suggérant que cette technologie devrait être totalement abandonnée après un après-midi controversé à Turin. L’entraîneur de l’Atalanta était furieux après que son équipe s’est vu refuser un penalty lors de sa défaite 2-0 contre la Juventus, une troisième défaite consécutive pour le club de Bergame.

  • Le tacticien furieux réclame l’abolition

    Une colère intense s’est emparée de Sarri après que l’Atalanta s’est inclinée 2-0 sur la pelouse de la Juventus dimanche soir. L’entraîneur de l’équipe visiteuse a vivement critiqué l’arbitre Luca Zufferi et l’assistance vidéo à l’arbitrage pour avoir ignoré le tirage de maillot évident de Pierre Kalulu sur Jonathan Rowe dans la surface de réparation. Cette controverse autour de ce penalty non accordé a aggravé la frustration des visiteurs, qui ont quitté Turin les mains vides.

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  • Atalanta BC v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    L'entraîneur déplore une erreur coûteuse

    L'incident de tirage de maillot s'est produit alors que l'Atalanta poussait pour égaliser après l'ouverture du score de Francisco Conceicao en première période. Sarri a estimé que le fait que les officiels du match n'aient pas revu une infraction aussi flagrante exposait les failles fondamentales d'un système censé garantir l'équité sur le terrain.

    Très critique envers les officiels du match devant les journalistes lors de sa conférence de presse d'après-match, Sarri a insisté : « Si la VAR n'est pas utilisée pour un incident comme celui-là, elle devrait être abolie, et nous devrions simplement nous en remettre au jugement de l'arbitre. Cela m'a semblé assez clair ; quelqu'un à la VAR devrait au moins jeter un coup d'œil. »

  • Les visiteurs en perte de vitesse manquent de courage

    Au-delà de la controverse arbitrale, Sarri a exprimé sa profonde déception face à la baisse de mentalité compétitive de son groupe après une troisième défaite d'affilée dans l'élite italienne. Évaluant le manque de caractère et d'initiative au sein de son équipe, Sarri a déclaré : « Trop peu de caractère dans la recherche des situations de un contre un. Nous progressons sur les plans technique, tactique et physique, mais pas en termes de courage ou d'initiative, et c'est inquiétant. »

    L'entraîneur de 67 ans a également condamné le comportement des ultras à domicile, qui ont perturbé la minute de silence d'avant-match observée en hommage à la légende du football italien Sandro Mazzola. Critiquant les gestes irrespectueux venus des tribunes, Sarri a ajouté : « Un mauvais sentiment, peut-être le fait d'une génération qui ne se rend pas compte de ce qu'a accompli Mazzola, quel que soit le maillot qu'il a porté. Rendre hommage à une telle figure est le moins que nous puissions faire. »

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  • imago-sport-1083589415.jpgLaPresse

    Révolution tactique urgente requise

    Une troisième défaite consécutive laisse l'Atalanta bloquée à la 11e place du classement de Serie A. Le championnat s'interrompt désormais pour une trêve internationale de trois semaines, offrant un répit essentiel pour tenter de résoudre ses difficultés de début de saison. Les hommes de Sarri retrouveront le championnat le 12 octobre, lorsqu'ils recevront Venezia, où une victoire à domicile sera primordiale pour enrayer leur mauvaise passe.

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