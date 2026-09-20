Milan a signé une large victoire face à son visiteur Lecce (3-0), dimanche soir, en clôture de la cinquième journée de Serie A, renouant ainsi avec le chemin des succès après deux matchs nuls consécutifs.

Milan a imposé sa domination sur la rencontre dès le début, face à un net recul de Lecce, qui a peiné à construire ses attaques et a manqué de solutions offensives, tandis que les locaux ont monopolisé le ballon avec un taux de possession de 73 %. Leur gardien Mike Maignan n'a été confronté à aucune menace réelle, se contentant d'un seul arrêt tout au long de la rencontre.

Christian Pulisic a ouvert le score pour Milan à la 14e minute, après avoir exploité une passe en profondeur parfaitement dosée de Strahinja Pavlovic, réussissant ainsi à inscrire son premier but de la saison.

Milan a continué d'imposer son rythme après ce but et a conservé son avantage jusqu'à la 61e minute, lorsqu'Adrien Rabiot a ajouté le deuxième but après un échange de balle avec Gonçalo Ramos, offrant à son équipe une avance confortable avant que Diego Moreira ne scelle définitivement la rencontre.

Diego Moreira a inscrit le troisième but à la 73e minute, d'une frappe magnifique, confirmant la supériorité de Milan et scellant le match sans réelle difficulté.

Lecce n'a pas réussi à créer un danger réel sur le but de Milan, à l'exception d'une occasion à la 65e minute, lors de laquelle Pervis Estupiñán est intervenu au bon moment, privant les locaux d'une occasion qui était proche de réduire l'écart.

Avec cette victoire, Milan a préservé son bilan sans défaite en Serie A cette saison et a porté son total à 11 points, grimpant à la cinquième place au classement, retrouvant une partie de sa confiance après sa défaite face à Benfica sur le score de deux buts à zéro en Ligue Europa en milieu de semaine.