L’AC Milan de Ruben Amorim a poursuivi son ascension au classement de Serie A avec une démonstration autoritaire face à Lecce à San Siro. Les Rossoneri ont maîtrisé les débats d’entrée, ouvrant le score dans les 15 premières minutes grâce à une belle réalisation de Christian Pulisic. Si Lecce a tenté de rester dans le match, la qualité de Milan a fini par faire la différence en seconde période, lorsque l’équipe a véritablement haussé le ton pour préserver son invincibilité en championnat.

Cette victoire s’est construite sur un réalisme clinique et une domination au milieu qui a laissé les visiteurs courir dans le vide. Adrien Rabiot a doublé la mise juste après l’heure de jeu d’une frappe pleine de sang-froid, tuant pratiquement tout suspense avant que le remplaçant Diego Moreira ne vienne parfaire le succès. Avec 69 % de possession et un match sans encaisser de but en prime, ce fut une soirée aussi tranquille que les fidèles du Milan pouvaient l’espérer sous les lumières de San Siro.

Gardien et défense

Maignan - 7/10

Une soirée tranquille pour le capitaine, qui a néanmoins fait tout ce qu’il fallait avec son autorité habituelle. Il a réalisé 3 arrêts pour préserver sa cage inviolée et a dirigé une défense à trois globalement très peu inquiétée durant les 90 minutes.

Pavlovic - 8/10

Un véritable monstre derrière. Non seulement il a contribué à la solidité défensive de son équipe, mais il s’est aussi projeté avec détermination pour offrir la passe décisive sur l’ouverture du score de Pulisic à la 14e minute. Une prestation complète du défenseur central.

De Winter - 7/10

Solide et fiable. Il a bien tenu sa position face à une équipe de Lecce qui a tenté de frapper en contre, contribuant aux 10 dégagements enregistrés par l’arrière-garde milanaise. Une prestation sans fioritures.

Gila - 7/10

Le jeune Espagnol s’est montré serein avec le ballon et agressif dans les duels. Il a parfaitement complété Pavlovic et a veillé à ce que les attaquants de Lecce ne se procurent aucune occasion franche pendant sa présence sur le terrain.

Milieu de terrain

Chukwueze - 6/10

Il a beaucoup travaillé sur son côté jusqu’à sa sortie tardive à la 87e minute. S’il n’a pas été aussi explosif qu’à l’accoutumée, sa présence a étiré la défense de Lecce et permis à d’autres de trouver des espaces dans l’axe.

Rabiot - 8/10

Le Français a montré exactement pourquoi il est un rouage essentiel de cette machine. Il a dicté le tempo et a surgi à la 61e minute pour inscrire un deuxième but crucial, mettant de fait fin au suspense.

Modric - 7/10

La classe est éternelle. Le milieu vétéran a tiré les ficelles pendant 76 minutes, permettant à Milan de dominer le ballon avec près de 70 % de possession. Il a été remplacé par Musah une fois le travail accompli.

Estupinan - 7/10

Il a apporté en permanence de l’énergie et de la largeur sur le côté gauche. Il a constitué une solution fiable et a bien effectué les replis, permettant à Milan de rester équilibré avant d’être remplacé dans le dernier quart du match.

Attaque

Pulisic - 8/10

Pulisic a encore répondu présent. Il a donné le ton avec une finition précise à la 14e minute pour ouvrir le score et a constamment posé des problèmes à Lecce jusqu’à ce qu’il soit ménagé à la 69e minute. Une contribution décisive.

Saelemaekers - 6/10

Une prestation appliquée du Belge. Il a bien lié le jeu entre les lignes, mais il lui a manqué la dernière passe décisive avant d’être remplacé par Loftus-Cheek au milieu de la seconde période.

Ramos - 7/10

Intelligent dans son rôle à la pointe de l’attaque, l’avant-centre a joué un rôle clé sur le deuxième but en offrant la passe décisive à Rabiot. Il n’a pas inscrit son nom au tableau d’affichage, mais son jeu dos au but a été essentiel.

Remplaçants et entraîneur

Moreira - 8/10

L’entrée en jeu rêvée. Remplaçant Pulisic à la 69e minute, il n’a eu besoin que de quatre minutes pour trouver le chemin des filets, inscrivant le troisième but à la 73e minute pour sceller la victoire.

Loftus-Cheek - 6/10

Entré à la 69e minute pour apporter de l’impact physique et aider son équipe à gérer la fin de match. Il a fait exactement ce qui lui était demandé, en faisant circuler le ballon et en étouffant toute tentative de retour de Lecce.

Musah - 6/10

Entré à la place de Modric pour les 14 dernières minutes. Il a apporté de la fraîcheur et de l’énergie dans l’entrejeu alors que Milan se dirigeait tranquillement vers le coup de sifflet final.

Bartesaghi - 6/10

Une entrée tardive à la place d’Estupinan. Assez solide dans ses tâches défensives pour permettre à Milan de conserver sa cage inviolée.

Camarda - N/A

Une entrée très tardive à la place de Chukwueze. Pas assez de temps pour avoir un impact sur le match, mais une nouvelle expérience précieuse pour le jeune joueur.

R. Amorim - 9/10

Une masterclass tactique du coach. Le 3-4-2-1 a fonctionné à la perfection, étouffant Lecce et permettant à Milan de contrôler chaque phase du match. Ses changements ont été parfaits, Moreira marquant presque immédiatement.